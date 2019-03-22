Изображая жертву: пилотов подготовят в дуэльных боях

Российские пилоты и расчеты зенитных систем на основе сирийского опыта осваивают новейшую тактику борьбы с самолетами-невидимками, крылатыми ракетами и беспилотниками. Апробируют новые способы применения авиации и войск ПВО на одном из самых больших полигонов страны — Ашулук. Здесь, в 185-м центре боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), тренируют и экзаменуют летчиков и расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск со всей России. В центре служат пилоты, имеющие опыт выполнения специальных задач за границей, и участники военного парада над Красной площадью.

Российские пилоты и расчеты зенитных систем на основе сирийского опыта осваивают новейшую тактику борьбы с самолетами-невидимками, крылатыми ракетами и беспилотниками. Апробируют новые способы применения авиации и войск ПВО на одном из самых больших полигонов страны — Ашулук. Здесь, в 185-м центре боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), тренируют и экзаменуют летчиков и расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск со всей России. В центре служат пилоты, имеющие опыт выполнения специальных задач за границей, и участники военного парада над Красной площадью.

Климат суровый

Ашулук — огромное пустынное пространство с тяжелым климатом: летом столбики термометров здесь поднимаются выше +40 в тени, а зимой непрерывно дуют пронизывающие ветра. В советское время полигон располагался на территориях сразу двух союзных республик — РСФСР и Казахской ССР. Его площадь после распада СССР несколько сократилась, но ее размеры — 4,5 тыс. кв. км — по-прежнему впечатляют.

Полигон Ашулук находится в зоне ответственности 185-го центра, который организует здесь учения и боевые стрельбы. Размеры полигона позволяют испытывать любой тип вооружения, который находится на вооружении ВКС.

Военный аэродром 185-го центра Приволжский, который находится недалеко от Астрахани, работает в режиме нон-стоп, чтобы обеспечить беспрерывную работу Ашулука. Учения и боевые стрельбы проводятся практически без перерыва. Именно сюда для повышения квалификации прибывают расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск со всех военных округов. На полигоне проходят совместные учения государств — участников объединенной системы ПВО СНГ и других стран.

Имитируя противника

Во время учений офицеры-инструкторы 185-го центра боевой подготовки и боевого применения выполняют роль условного противника для частей ВКС, которые "воюют" на Ашулуке. Для запуска мишеней и создания виртуальных целей в составе центра имеются зенитные ракетные и радиотехнические подразделения. Тактическую обстановку, как правило, формируют с земли. После этого летчики центра уже в воздухе максимально правдоподобно имитируют действия самолетов вероятного противника. Их поддерживает наземный персонал, запуская ракеты-мишени, чтобы создать сложную воздушную ситуацию.

В распоряжении центра — современные комплексы ПВО: зенитные ракетные системы С-300 и "Панцирь-С", а также радиолокационные станции "Небо-М", "Каста 2-2" и "Подлет-М". Эту технику на время экзамена "передают в пользование" обучаемым подразделениям.

— На полигоне Ашулук центр обеспечивает проведение летно-тактических учений с боевым применением авиационных средств поражения и тактических учений с боевой стрельбой, — рассказал "Известиям" начальник 185-го центра полковник Алексей Ротько. — В обязательную программу входит подготовка к отражению массированных авиаударов, а также проверка возможностей командного пункта по наведению авиации. Зенитные ракетные части учатся отражать удары реального воздушного противника в дуэльном бою. В качестве оппонентов выступают наши истребители. Недавно в центр поступил новый комплекс ракетных мишеней на базе ЗРК С-300 "Фаворит-РМ", которые могут имитировать самолеты-невидимки и крылатые ракеты.

Новая тактика

В российские войска постоянно поступает новое вооружение и военная техника — в соответствии с этим меняется и методика подготовки, совершенствуются старые и появляются новые способы ведения боевых действий.

— В Сирии всё чаще применяются беспилотники, поэтому ведется наработка методов, тактических приемов и способов уничтожения БПЛА, — продолжил Алексей Ротько. — В составе центра есть эскадрилья беспилотных летательных аппаратов. На вооружении стоит воздушная мишень "Дань", недавно поступили новые цели. У них малая эффективная отражающая поверхность, и по своим скоростным характеристикам они близки к тем, которые имеют беспилотные летательные аппараты, применяемые боевиками в Сирии. К тому же эти мишени в разы дешевле аналогов. В прошлом году прошел эксперимент по поражению этой воздушной цели. Апробация велась на самолетах МиГ-31, МиГ-35 и МиГ-29СМТ. Новые тактические приемы позволили достаточно уверенно справиться с этой мишенью. Полученный опыт будет использован для тренировки других экипажей.

На базе 185-го центра проводятся всеармейские этапы конкурсов среди расчетов зенитных ракетных войск "Ключи от неба" и радиотехнических войск "Воздушные рубежи". В ходе них создается обстановка, максимально приближенная к боевой. Например, для оценки работы расчетов радиолокационных станций используются БПЛА, истребители, транспортные самолеты и вертолеты — такие как Ан-26 и Ми-8 различных модификаций.

Все эти летательные аппараты выполняют полеты на разных направлениях, скоростях, высотах и позволяют расчетам получить хорошую практику, а инструкторам оценить их подготовку. Во внимание принимается и количество обнаруженных целей, и их удаленность, и, конечно, время, затрачиваемое на обнаружение, сопровождение, классификацию и передачу данных на командный пункт. Подобный авиационный налет используется и в конкурсе зенитчиков, правда, реальной боевой стрельбы в этом случае не проводится.

— Пуски только электронные, но тренировка хорошая и позволяет оценить готовность расчетов к выполнению боевых задач. А уже после авиационного налета, естественно, проводятся реальные боевые стрельбы по реальным мишеням, имитирующим воздушные цели различного класса, — пояснил Алексей Ротько.

Кроме того, летчики 185-го центра боевой подготовки и боевого применения в настоящее время выполняют боевые задачи, несут боевое дежурство по противовоздушной обороне.