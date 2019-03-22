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22.03.2019
Lenta.ru

Российские "Ониксы" сами выберут американские цели

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Источник изображения: Фото: Boevaya mashina / Wikimedia

Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 "Оникс" при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является "стайной ракетой", пишет в еженедельнике "Звезда" военный эксперт Алексей Леонков.

"Как правило, соединение кораблей, таких как АУГ (с одним авианосцем) или АУС (с тремя авианосцами), атакует группа ракет "Оникс", при подлете к целям они разворачиваются в цепь, в которой осуществляют между собой информационный обмен образами целей, заложенных в их память изначально", — отмечает специалист.

По его словам, "вероятность селекции наиболее важных целей — авианосцев, крейсеров и эсминцев происходит с точностью, равной единице".

В феврале сообщалось, что уничтожить российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" современными средствами практически невозможно.

В том же месяце стало известно, что "Цирконы", запускаемые с российских кораблей, смогут за пять минут гарантированно поразить цели, удаленные на расстояние 500 километров от берега.

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Страны
Россия
США
Продукция
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
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