Украина получила турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2

20 марта 2019 года президент Украины Петр Порошенко на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) участвовал в очередной церемонии передачи вооруженным силам Украины примерно 420 новых и отремонтированных единиц военной техники. В числе прочего на церемонии была произведена передача первых полученных Украиной разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства турецкой частной компании Baykar Makina. На церемонии были продемонстрированы два БЛА Bayraktar TB2 с бортовыми номерами "401" и "403", еще один аппарат с бортовым номером "402" был продемонстрирован в полете.

Переданные вооруженным силам Украины два турецких разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата Baykar Makina Bayraktar TB2 (бортовые номера "401" и "403"). Староконстантинов (Хмельницкая область), 20.03.2019 (с) пресс-служба президента Украины

Одновременно секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что 20 марта с военного аэродрома города Староконстантинов Хмельницкой области стартовал принятый на вооружение вооруженных сил Украины ударный беспилотник Bayraktar TB2, который "выполнил боевую задачу, точно уничтожив цели на Житомирском полигоне".

"Этот новый ударный беспилотный комплекс выводит нашу беспилотную авиацию на качественно новый уровень. Bayraktar TB2 может проводить разведку боевых позиций врага, расположенных на расстоянии до 4000 км [!!!], точно уничтожать цели с высоты 7 км, и находиться в воздухе 24 часа ", - отметил Секретарь СНБО Украины.

Со стороны bmpd напомним, что контракт стоимостью 69 млн долл на закупку для вооруженных сил Украины двух комплексов разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства турецкой частной компании Baykar Makina был подписан 4 декабря 2018 года во время визита президента Украины Петра Порошенко в Турцию. В поставку долны войти шесть (по другим, менее вероятным сообщениям - 12) БЛА Bayraktar TB2, две наземные станции управления и 200 управляемых ракет (видимо, Roketsan MAM-L). Также в стоимость входят комплект запасных частей, сервисное сопровождение и обучение личного состава. Видимо, сейчас украинская сторона получила первый комплекс по данному контракту (наземную станцию управления и три БЛА).

Коллега diana_mihailova сообщает, что беспилотный комплекс Bayraktar TB2 турецкого производства, приобретенный в рамках выполнения гособоронзаказа на 2018 г.од министерством обороны Украины, был профинансирован из спецфонда по статье «Расходы Министерства обороны Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства» на сумму 2,179 млрд. гривен. По тогдашнему курсу это соответствовало 80 млн. долл.

БЛА Bayraktar TB2 был разработан компанией Baykar Makina в партнерстве с турецкой частной группой Kale Group и стал по сути первым турецким дееспособным разведывательно-ударным БЛА вследствие затягивания государственной программы создания БЛА TAI Anka. БЛА Bayraktar создавался с 2007 года, первый опытный образец Bayraktar Block А совершил первый полет в июне 2009 года. С 2014 года более 50 серийных БЛА Bayraktar TB2 (версия Block B) поставлены турецкой армии и 18 - жандармерии и национальной полиции. С 2016 года БЛА Bayraktar TB2 применяются в боевых условиях с использованием вооружения против сил Рабочей партии Курдистана, а также над территорией Сирии.

БЛА Bayraktar TB2 имеет максимальный взлетный вес 650 кг, длину 6,5 м и размах крыла 12 м. Поршневой двигатель Rotax 912 мощностью 100 л.с. Крейсерская скорость БЛА около 130 км/ч, потолок до 8100 м. Продолжительность полета до 24 часов. Аппарат управляется по радиоканалу, поэтому имеет радиус действия всего около 150 км. Масса боевой нагрузки до 75 кг (фактически для длительного барражирования - не более 50-55 кг) и включает ПТУР Roketsan L-UMTAS (масса 37,5 кг, видимо в реальности данные ракеты практически не используются с этих БЛА из-за их массы) или созданные на их основе облегченные боеприпасы MAM-L (SMM, массой 22 кг) с лазерной полуактивной системой наведения, нагрузка может размещаться на четырех пилонах. Также для использования с БЛА Roketsan разработан новый легкий боеприпас MAM-C массой всего 8,5 кг, представляющий собой фактически 70-мм корректируемую ракету Cirit с лазерной полуактивной системой наведения, но без двигателя.

Украина стала вторым иностранным получателем БЛА Bayraktar TB2 - в марте 2018 года три комплекса этих БЛА (три наземные станции управления и шесть бЛА) заказал Разведывательный центр Катара, передача имущества которому была осуществлена 1 февраля 2019 года

Переданные вооруженным силам Украины первые турецкие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты Baykar Makina Bayraktar TB2 и наземная станция управления. Староконстантинов (Хмельницкая область), 20.03.2019 (с) пресс-служба президента Украины

Переданные вооруженным силам Украины первые турецкие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты Baykar Makina Bayraktar TB2 и наземная станция управления. Староконстантинов (Хмельницкая область), 20.03.2019 (с) СНБО УКраины

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