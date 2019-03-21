Войти
21.03.2019
Известия.ru

Российские ВКС осваивают новейшую тактику борьбы с самолетами-невидимками

401
0
0
Панцирь-С
Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С» в рамках учений войск ПВО на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Источник изображения: Михаил Фомичев / РИА Новости

Российские пилоты и расчеты зенитных систем на основе сирийского опыта осваивают новейшую тактику борьбы с самолетами-невидимками, крылатыми ракетами и беспилотниками. Новые способы применения авиации и войск ПВО апробируют на одном из самых больших полигонов страны — "Ашулук".

Здесь в 185-м центре боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) тренируют и экзаменуют летчиков и расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск со всей России. В центре служат пилоты, имеющие опыт выполнения специальных задач за границей и участники военного парада над Красной площадью, пишут "Известия".

Во время учений офицеры-инструкторы выполняют роль условного противника для частей ВКС, которые "воюют" на "Ашулуке". Для запуска мишеней и создания виртуальных целей в составе центра имеются зенитные ракетные и радиотехнические подразделения. Тактическую обстановку, как правило, формируют с земли. После этого летчики центра уже в воздухе максимально правдоподобно имитируют действия самолетов вероятного противника.

В распоряжении центра имеются современные комплексы ПВО, в том числе зенитные ракетные системы С-300 и "Панцирь-С", а также радиолокационные станции "Небо-М", "Каста 2-2" и "Подлет-М". Эту технику на время экзамена "передают в пользование" обучаемым подразделениям.

Полностью материал читайте в свежем номере "Известий" от 21 марта

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Каста-2
Небо РЛК
С-300
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
19.09.2018
Учебная война. Как проходили и чем завершились маневры "Восток-2018"
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
02.11.2017
Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы
27.08.2012
В поисках главного командования для боевых роботов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:27
  • 14
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК