Российские ВКС осваивают новейшую тактику борьбы с самолетами-невидимками

Российские пилоты и расчеты зенитных систем на основе сирийского опыта осваивают новейшую тактику борьбы с самолетами-невидимками, крылатыми ракетами и беспилотниками. Новые способы применения авиации и войск ПВО апробируют на одном из самых больших полигонов страны — "Ашулук".

Здесь в 185-м центре боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) тренируют и экзаменуют летчиков и расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск со всей России. В центре служат пилоты, имеющие опыт выполнения специальных задач за границей и участники военного парада над Красной площадью, пишут "Известия".

Во время учений офицеры-инструкторы выполняют роль условного противника для частей ВКС, которые "воюют" на "Ашулуке". Для запуска мишеней и создания виртуальных целей в составе центра имеются зенитные ракетные и радиотехнические подразделения. Тактическую обстановку, как правило, формируют с земли. После этого летчики центра уже в воздухе максимально правдоподобно имитируют действия самолетов вероятного противника.

В распоряжении центра имеются современные комплексы ПВО, в том числе зенитные ракетные системы С-300 и "Панцирь-С", а также радиолокационные станции "Небо-М", "Каста 2-2" и "Подлет-М". Эту технику на время экзамена "передают в пользование" обучаемым подразделениям.

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