Российские саперы вернулись из Лаоса

В четверг в подмосковном поселке Нахабино, где расположен Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ, будут чествовать только что вернувшихся из Лаоса саперов.

Точнее из пятимесячной командировки в юго-восточную страну они возвратились в среду вечером. Чтобы дать военнослужащим отдохнуть, командование Центра перенесло торжественное построение на утро четверга. Тем более что встречу отряда решили организовать по всем правилам - с оркестром и с награждением наиболее отличившихся. Награды не только ведомственные, но и государственные - медали Суворова и Жукова.

Столь высокая оценка работы наших саперов в Лаосе, в общем-то, понятна. Стоит напомнить, что в южную командировку 36 солдат и офицеров отправились по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу. А само решение - привлечь российских военных к гуманитарному разминированию местности в лаосской провинции Боликхамсай - принимал президент Владимир Путин.

Работа там оказалась не просто опасной (другой у саперов не бывает), но и изматывающей: сказывался местный жаркий и влажный климат. Отряду предстояло обследовать более ста гектаров "пересеченки" и тропического леса, извлечь из грунта неразорвавшиеся авиабомбы и мины, лежащие на глубине от 40 сантиметров до двух с половиной метров. Все это "хозяйство" осталось в Лаосе со времен американских бомбардировок 1964 - 1973 годов. Проблема заключалась еще и в том, что районе операции находились пять деревень, жителей которых пришлось оберегать от случайных разрывов старых боеприпасов. Тем не менее со своей задачей наши саперы справились блестяще. В общей сложности они обнаружили более 340 взрывоопасных предметов - по большей части кассетные авиабомбы типа BLU-26, BLU-63.

Юрий Гаврилов