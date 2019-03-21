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21.03.2019
Российская газета

Российские саперы вернулись из Лаоса

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Саперы во время конкурса Безопасный маршрут
Саперы во время конкурса Безопасный маршрут.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

В четверг в подмосковном поселке Нахабино, где расположен Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ, будут чествовать только что вернувшихся из Лаоса саперов.

Точнее из пятимесячной командировки в юго-восточную страну они возвратились в среду вечером. Чтобы дать военнослужащим отдохнуть, командование Центра перенесло торжественное построение на утро четверга. Тем более что встречу отряда решили организовать по всем правилам - с оркестром и с награждением наиболее отличившихся. Награды не только ведомственные, но и государственные - медали Суворова и Жукова.

Столь высокая оценка работы наших саперов в Лаосе, в общем-то, понятна. Стоит напомнить, что в южную командировку 36 солдат и офицеров отправились по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу. А само решение - привлечь российских военных к гуманитарному разминированию местности в лаосской провинции Боликхамсай - принимал президент Владимир Путин.

Работа там оказалась не просто опасной (другой у саперов не бывает), но и изматывающей: сказывался местный жаркий и влажный климат. Отряду предстояло обследовать более ста гектаров "пересеченки" и тропического леса, извлечь из грунта неразорвавшиеся авиабомбы и мины, лежащие на глубине от 40 сантиметров до двух с половиной метров. Все это "хозяйство" осталось в Лаосе со времен американских бомбардировок 1964 - 1973 годов. Проблема заключалась еще и в том, что районе операции находились пять деревень, жителей которых пришлось оберегать от случайных разрывов старых боеприпасов. Тем не менее со своей задачей наши саперы справились блестяще. В общей сложности они обнаружили более 340 взрывоопасных предметов - по большей части кассетные авиабомбы типа BLU-26, BLU-63.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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