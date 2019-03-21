Войти
21.03.2019
Российская газета

Страны ОДКБ проведут совместную операцию

372
0
-1
Государственные флаги стран-участниц командно-штабных учений
Государственные флаги стран-участниц командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018".
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В нынешнем году страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности, проведут масштабную операцию против террористов. Об этом сообщил исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.

"Подготовлен и согласован план комплексных оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием "Наемник" по перекрытию каналов вербовки, въезда/выезда граждан из стран ОДКБ для участия в деятельности международных террористических организаций. Также будут нейтрализованы ресурсные базы террористов в зоне ответственности ОДКБ", - заявил он в интервью ТАСС.

Точные сроки проведения операции Семериков называть не стал. Но уточнил: к ней все готово, она охватит все страны организации, где уже созданы соответствующие координирующие центры. Руководитель ОДКБ не скрывал, что операция "Наемник" прежде всего нацелена на борьбу с выходцами из запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", которые пытаются перебраться из Сирии на территорию постсоветских государств.

Операция "Наемник" нацелена на борьбу с выходцами из запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, пытающимися перебраться из Сирии на территорию постсоветских государств

Семериков также рассказал о запланированных на этот год крупных учениях. Всего их будет семь, в том числе одно стратегическое. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ потренируются на тактико-специальных маневрах "Взаимодействие". Подразделения, входящие в Миротворческие силы организации, ждут учебные операции в рамках "Нерушимого братства". Разведчики ОДКБ будут совместно решать задачи на учении "Поиск", а специалистов по борьбе с наркотрафиком соберет "Гром". Для Коллективных авиасил ОДКБ организует маневры "Воздушный мост", а для подразделений материально-технического обеспечения - "Эшелон". Все эти учения, по словам Семерикова, планируется проводить на фоне единой стратегической обстановки в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019". Оно развернется на территориях Белоруссии, России и Таджикистана.

Это, так сказать, внутренние планы организации. В то же время прорабатывается возможность участия подразделений ОДКБ в международных миссиях, проводимых под эгидой ООН. По словам Семерикова, не исключено, что Коллективные миротворческие силы организации в перспективе будут привлекаться к совместным операциям или им станут поручать самостоятельные задачи.

Напомним, что Организация Договора о коллективной безопасности была создана в мае 1992 года с целью укрепления мира, международной и региональной безопасности, защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств - членов ОДКБ. Тогда же было провозглашено, что организация отдает приоритет политическим средствам достижения этих целей. Первоначально в ОДКБ вошли шесть республик бывшего СССР. Позже к ним присоединились еще три постсоветских государства. Ныне в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Сирия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
ООН
Проекты
Военные учения
Похожие новости
21.03.2019
ОДКБ: нейтрализуем ресурсные базы террористов в зоне своей ответственности
24.10.2018
Безопасность выходит блоком
15.09.2015
Коллективную безопасность разворачивают на юг
24.12.2014
Владимир Путин выступил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
19.09.2011
ИНСОР тестирует ОДКБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:37
  • 13
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК