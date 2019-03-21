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21.03.2019
Военное обозрение

В США испытали одноразовые грузовые беспилотники для морпехов

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В Соединенных Штатах прошли испытания одноразовых грузовых беспилотников. Американский стартап Logistics Gliders провел первый этап испытаний беспилотных грузовиков, разработка которых ведется по контракту с DARPA и Морской пехотой США, сообщает интернет-портал "Nplus1" со ссылкой на Aviation Week.

Источник изображения: Logistics Gliders

Как пишет издание, в ходе первого этапа было произведено 12 пусков одноразовых беспилотников и все были признаны успешными.

Беспилотник LG-2K, созданный Logistics Gliders, выполнен из фанеры, имеет в длину 3,9 метра и размах раскладного крыла в 8,3 метра. Масса пустого БЛА - 181 кг. Грузовой одноразовый дрон способен перевозить грузы массой до 725 кг во внутреннем отсеке объемом 1,2 метра куб. Может дополнительно оснащаться посадочным парашютом, но при этом объем грузового отсека уменьшается до 1 куб. метра.

В ходе первого этапа беспилотные грузовые дроны LG-2K шесть раз запускались с вертолета, еще шесть - с грузового самолета SC-7 Skyvan. В семи случаях управление беспилотниками осуществлялось оператором с земли, в пяти - дроны летели к цели самостоятельно, в автономном режиме. Общее время, которое аппараты провели в режиме планирования, составило 54 минуты.

Беспилотники разрабатываются в рамках тендера, объявленного Корпусом морской пехоты США на создание беспилотных средств доставки грузов га позиции. Согласно условиям конкурса, создаваемый беспилотник должен стоить не больше 11 тысяч долларов за 1 единицу, и быть пригодным для применения кк с транспортных самолетов, так и с вертолетов и конвертопланов.

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Страны
США
Компании
DARPA
Проекты
БПЛА
ИТ
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