США создадут воздушные мишени, имитирующие российские Су-57

Военно-воздушное министерство США выступило с заявкой на создание воздушных мишеней. Они должны имитировать "продвинутые самолеты противника" - российский Су-57, а также китайские J-20 и FC-31.

В СМИ появились сообщения, что сейчас идет поиск подрядчиков, "способных разработать, интегрировать, сконструировать, опробовать и произвести доступный комплект технических решений и снаряжения воздушных целей". Эти цели, полностью имитирующие истребители возможного противника, планируется использовать "для отработки конкретных тестовых сценариев". Интересно, что мишени будут беспилотными, при этом они, если их не уничтожат в ходе реализации "тестовых сценариев", должны самостоятельно возвращаться на аэродром базирования и совершать посадку в автоматическом режиме.

С одной стороны, можно гордиться тем, что за океаном даже не сомневаются в том, что наши истребители пятого поколения скоро войдут в состав строевых частей боевой авиации. Но с другой, получается, что противник для ВВС США определен - это Россия и КНР.

Китайцы свой тяжелый истребитель J-20 относят к четвертому поколению. А вот по западной классификации это истребитель пятого поколения. Некоторые специалисты считают, что в основу J-20 положен так и не реализованный в России многофункциональный истребитель МиГ-1.44. Так это или нет, спорить не будем, но китайские инженеры смогли создать действительно неплохую машину, которую врагам Поднебесной стоит реально опасаться.

Легкий истребитель Shenyang FC-31 - это уже полноценный истребитель пятого поколения и по западной, и по китайской классификациям. Получается, что китайцы нас даже обошли - у нас легкого истребителя пятого поколения нет даже в проекте.

Однако стоит повторить: главное в том, что именно эти машины - Су-57, J-20 и FC-31 - определены в качестве главной угрозы для ВВС США.

Во всех странах при проведении военных учений "противников" обозначают нейтральными цветами, например, кто-то становится зеленым, кто-то синим. Идет соревнование не своих и чужих, а воинского мастерства. Кто лучше подготовлен, тот и побеждает. И только в США существует специальная 64-я авиационная эскадрилья "агрессоров". Самолеты потенциального противника имитируют истребители Lockheed Martin F-16C. Для убедительности их периодически перекрашивают в цвета боевых самолетов тех стран, которые назначаются "агрессорами". В августе 2016 года американцы с рекламной помпой презентовали новую окраску. И какую же? Ту, которая была нанесена на второй опытный образец Су-35 (Су-35-2, бортовой номер "902"). Это была так называемая пиксельная расцветка.

В строевые части Су-35 поступали в другом цвете. Но пиксель американцам понравился больше, так как символизировал передовые цифровые технологии. Интересно, что тогда же прошла информация о том, что для самолетов эскадрильи "агрессоров" разработали еще один тип камуфлирующей окраски. И новый вариант полностью копировал окраску пятого опытного образца российского истребителя ПАК ФА - самолета Т-50-5Р.

Теперь же, похоже, американские военные решили одной окраской не ограничиваться, а создать мишени-беспилотники, полностью копирующие виртуальный облик "вражеского" истребителя. В мишени будут установлены радиопередающие устройства, средства радиоэлектронной борьбы, дипольные и тепловые отражатели, идентичные по своим техническим характеристикам тем, что стоят на новейших российских и китайских истребителях.

Мишени должны совершить не менее десяти полетов с 30 часами полетного времени. Они должны полностью имитировать практически все технические характеристики российского и китайских истребителей. Как говорится в заявке военно-воздушного министерства США, "уничтожаемые мишени должны поддерживать надлежащие ЭПР, ИК-сигнатуру или и то и другое для заданного тестового сценария". Также хотя бы один из возможных вариантов мишени должен быть способным летать на скорости 0.95 Махов (около 1139 км/ч).

На экранах своих компьютеров летчики-истребители ВВС США и расчеты наземных комплексов ПВО будут видеть практически точную копию Су-57, J-20 и FC-31. И, соответственно, должны уничтожать именно эти самолеты.

Зачем это делается? Вопрос без ответа. Наши военные с войсками НАТО, даже в имитационном режиме, никогда на учениях не воевали и воевать не собираются. Увы, но, похоже, Россия для Запада априори была и осталась агрессором без всяких кавычек.

Сергей Птичкин