Подробности о создании в Европе бронетанковой бригады США

Европейское командование США заявило, что, что по указанию министра обороны, в Европе развернута 2-ая бригада 1-й бронетанковой дивизии. 1500 солдат прибыли из США в Берлин. Теперь идёт поиск логистических путей для отправки в Польшу.

По мнению военных специалистов США, такая динамичная проекция сил позволяет предвосхищать и упреждать действия потенциального противника, делая собственные перемещения "непредсказуемыми". В чем непредсказуемость, не пояснили. Также подобная демонстрация силы, как заявлено, является символом приверженности пакту о взаимной защите Североатлантического союза и показывает серьезность американских вооруженных сил в поддержке коллег по блоку.

Способность быстрой переброски боеготовых подразделений на возможный театр военных действий является одним из центральных элементов стратегии сдерживания, применяемой НАТО. 1500 солдат из Форта Блисс, Техас, начали прибывать в Берлин 19 марта. Конечным пунктом их прибытия станет учебная база в Дравско-Поморске (Польша), где в ходе маневров военнослужащие Североатлантического альянса задействуют более 700 единиц техники, взятой с армейского склада в Эйгельсховене, Нидерланды.

Источник изображения: Пресс-служба ВС США

До прибытия подразделения логистическая команда 21-го подготовила и доставила в Польшу необходимое оборудование.

Совместные с поляками учения продлятся несколько недель. Об этом сообщало "Военное обозрение". Тренировки будут включать танковые стрельбы, маневрирование и отработку методов коммуникации между подразделениями НАТО. После завершения маневров бронетанковая бригада вернется в Форт Блисс, а техника из состава средств резервного хранения отправится на склад в Нидерланды.

Точный численный состав 2-й бронетанковой бригады не оглашается, однако в идентичную ей 3-ю, расквартированную в Польше, входят 87 танков и 144 БМП "Брэдли", что предполагает, что основная масса бронетехники будет использоваться польскии боевыми частями.

В Европе и мире вооруженные силы США имеют целый ряд резервных складов, позволяющий силам быстрого реагирования проецировать свое присутствие в разных точках света без необходимости переброски техники из-за океана.