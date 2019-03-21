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21.03.2019
Военно-промышленный курьер

Балтика – регион противоречий между Россией и НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Присутствие России в Балтийском регионе "не стало больше, но оно стало лучше".

Об этом заявил глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Гуннар Карлсон, комментируя годовой отчет ведомства за прошлый год. "Присутствие России - это то, за чем мы постоянно следим. Россия инвестирует, в частности, в оружие дальнего радиуса действия, пример тому - модернизация и развитие системы "Искандер", - сказал он.

Шведские аналитики выделяют усиление Россией оборонного потенциала, возрастающий интерес Китая к Европе и Арктике, а также ухудшение российско-американских отношений.

"Россия обеспокоена собственной безопасностью в связи с военной активностью НАТО в районе Балтики. Это влияет на действия России в области политики безопасности, которые включают наращивание оборонного потенциала. Несмотря на низкий экономический рост, Россия считает приоритетом оборонные расходы", - указано в докладе.

В нем также отмечается, что "в ближайшие годы развитие в Балтийском регионе будет по-прежнему характеризоваться противоречиями между Россией и НАТО".

"На сегодняшний день есть мало признаков готовности сторон к сближению для решения вопросов безопасности", - говорится в документе.

Что касается Китая, военная разведка наблюдает за действиями Пекина, в частности, в области политики безопасности, на экономической и военной аренах. Аналитики констатируют, что КНР пытается приобрести все большее международное влияние и намерена участвовать в формировании глобальных правил игры. Швеция обеспокоена глобальными инфраструктурными планами КНР, например, проектом "Полярный шелковый путь", о развитии которого Пекин объявил в 2018 году.

"Арктика становится все важнее для Китая с точки зрения политики безопасности. Это приведет к возрастающей китайской активности в непосредственной близости от Швеции", - подчеркивается в докладе.

 

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Китай
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