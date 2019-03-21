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21.03.2019
Военное обозрение

В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21

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Китайские СМИ вышли с материалами, в которых говорится о лётных испытаниях в России третьей единицы МС-21-300 - новейшего среднемагистрального авиалайнера. "Синьхуа" и другие информационные службы Китая отмечают, что российскому авиалайнеру приходится преодолевать немало проблем, одной из которых стала проблема антироссийских санкций.

Источник изображения: Иркут

Эксперты авиастроительной отрасли в китайских СМИ отмечают, что с недавних пор Россия оказалась лишена возможности получения в рамках ранее заключенного контракта с компаниями из США и Японии композитных материалов для создания особо прочного и относительно лёгкого крыла.

При этом обращает на себя внимание то, как комментируют эти санкции китайские специалисты. Они отмечают, что речь в очередной раз зашла о недобросовестной конкуренции, к которой прибегают США, в том числе и через давление на независимый бизнес.

Пристальное внимание Китая к российскому самолёту МС-21 проявляется и по той причине, что сам Китай создаёт собственный узкофюзеляжный авиалайнер C919. Производителем этих самолётов является Comac. Примечательно, что свои первые полёты C919 и МС-21 сделали практически в одно и то же время. Китайский самолёт впервые поднялся в небо 5 мая 2017 года, а российский – 28 мая 2017 года.

Что ещё "роднит" китайский и российский авиалайнеры? Например, это решение руководства китайской авиастроительной компании сократить до минимума процент используемых при производстве композитов. Ранее сообщалось, что в серию пойдут C919, у которых процент использования композитов не превысит 10-12. И этот процент – в первую очередь крыло.

В КНР пояснили это необходимостью оптимизировать затраты при выходе на массовое производство C919. При этом Comac не скрывает, что собирается потеснить с мирового рынка американские "Боинги" и европейские "Airbus".

На этом фоне Китай заинтересовали МС-21 с точки зрения будущего использования на них российских двигателей ПД-14. Эксперты оценили создаваемые в России авиационные силовые установки и отметили, что Россия преуспела в технологиях этого направления.

Напомним, что ранее в российской авиастроительной отрасли заявили о намерении создать ещё и собственные композиты для крыла МС-21-300.

В связи с тем, что у американцев возникли явные проблемы со своим "Boeing 737 MAX 8" (после двух авиакатастроф по одной и той же причине перехвата автоматикой управления у пилотов), у китайского С919 и у российского МС-21-300 появляется дополнительный шанс. А если подумать над объединением усилий в рамках того же БРИКС по выходу на новые позиции в конкуренции с западными гигантами? Перспективы имеются.

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Страны
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
C919
ПД-14
Компании
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