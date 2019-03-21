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21.03.2019
Военное обозрение

Текущий уровень нацбезопасности внушает доверие большинству граждан РФ

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Больше половины опрошенных россиян не испытывают серьезных опасений в связи с текущим состоянием национальной безопасности РФ, приводит РИА Новости результаты опроса, проведенного Общественным мониторинговым центром.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

В ходе опроса большинство респондентов (56,4%) заявили, что не испытывают серьезных опасений в отношении себя и своих родственников в связи с состоянием нацбезопасности России. Испытывают некоторую тревогу 13,9% опрошенных. И лишь 3,8% сообщили о серьезных опасениях. Остальные затруднились с ответом.

Среди главных угроз безопасности респонденты в большинстве своем называли политику Соединенных Штатов и государств НАТО по отношению к России, международные террористические группировки и движения, распространение наркотических веществ, качество продуктов питания, состояние экологии, а также коррупцию во властных эшелонах страны.

На вопрос, какая из силовых структур вызывает у них наибольшее доверие, респонденты ответили, что доверяют министерству обороны, ФСБ и Генпрокуратуре.

Опрос проводился в марте 2019 года среди жителей 50-ти регионов РФ. В общей сложности были опрошены 1600 человек старше 18 лет.

Напомним, в январе организация "Левада-центр" проводила опрос об отношении россиян к своему правительству. В ходе исследования было установлено, что 57% граждан РФ считают правительство неспособным справиться с падением уровня жизни населения и ростом цен. При этом 23% опрошенных выразили твердую убежденность в необходимости смены правительства. Еще 30% высказались "скорее за" отставку кабинета министров. Категорически против отставки заявили лишь 14% респондентов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
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