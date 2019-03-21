Войти
21.03.2019
Российская газета

Видео: Су-30 и Су-27 сразились в стратосфере над Кубанью

349
0
+1

В интернете появилось видео учений истребителей Су-30М2 и Су-27СМ3, которые отработали в небе Краснодарского края перехват воздушных целей. Самолеты поднялись в стратосферу и провели там воздушное сражение.

Как сообщили источники в военном ведомстве, в Южном военном округе (ЮВО) завершились летно-тактические учения эскадрильи истребительного полка ВВС и ПВО, базирующегося в Краснодарском крае. Во время этих учений Су-30М2 и Су-27СМ3 как раз и отрабатывали перехват целей. Воздушное сражение было снято на видео.

Истребители поднимались в воздух в составе пары, так называемой "двойки", а затем выполняли обнаружение и захват самолета условного противника, после чего сделали так называемые "электронные пуски" ракет - то есть для стрельб было произведено все необходимое, однако пилоты в конце не нажимали кнопку "пуск".

На съемках, которые велись из кабины одного из самолетов, видно, как истребители вместе поднимаются в воздух, а затем выполняют различные маневры почти в стратосфере, высоко над облаками.

Как пояснил источник в ЮВО, воздушные сражения проводились в сложной радиолокационной обстановке, которая намеренно создавалась специальными постановщиками помех. Действия летчиков в нестандартной ситуации помогала оценить специальная сложная компьютерная программа. Она же определяла точность попадания в цель.

Учения проводились для повышения профессионального мастерства пилотов, позволяя им на практике отработать сложные воздушные маневры.


Юрий Гень (Краснодарский край)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-27
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ИТ
Похожие новости
27.05.2015
«Арматами» по санкциям
07.07.2014
«Пока мы ходим перед Западом на полусогнутых ногах…»
16.08.2011
МАКСимальный уровень обороны не просматривается
20.07.2009
Украина вооружила США российскими истребителями
18.03.2009
Государственный оборонный заказ: итоги и планы
12.04.2007
«ТРИУМФ» — на стороне сильных
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:27
  • 14
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК