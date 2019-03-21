Трехлинейка – мечта настоящего американца

Украина взялась помочь Соединенным Штатам надежным оружием

В минувшем декабре компания American Tactical Imports закупила в "Укроборонсервисе" 3200 знаменитых трехлинеек – 7,62-мм винтовок образца 1891/1930 гг. со штыками и принадлежностями, а в январе-феврале 2019-го – еще 2760. США давно импортируют из постсоветских государств боевое стрелковое оружие, причем сконструированное и произведенное не только в СССР, но и в Российской империи.

Интерес к легендарной винтовке, созданной генерал-майором Сергеем Мосиным в конце позапрошлого столетия ("Долгий век трехлинейки", "ВПК" №6, 2019), не случаен. Ее возможности были протестированы в передаче популярного среди ценителей оружия интернет-канала Demolition Ranch ("Разрушительное ранчо"). Ведущий не скупился на похвалы трехлинейке еще до начала испытаний: "Она непомерно крута! Оружие может пригодиться для охоты, защиты дома и просто для развлечений". Вдобавок, по карману человеку любого достатка, поскольку стоит до двухсот долларов. Эксперт отметил невероятную надежность и неприхотливость "мосинки" и, дабы доказать это, бросил ее в бегущий по камням ручей.

“Эксперт бросил трехлинейку в ручей, после чего без проблем выпустил из мокрой винтовки все пять патронов”

После чего без проблем выпустил из винтовки все пять патронов. Затем он стрелял с расстояний от 23 до 137 метров в поясную мишень и уложил все пули точно в цель. А если оснастить "чертовку" простейшей оптикой, то можно бить на бо?льшие расстояния и смело идти с русской винтовкой на оленя и кабана, уточнил ведущий (напомним, что ее прицельная дальность – две тысячи метров).

В финале сюжета он продемонстрировал, что для трехлинейки вполне подходит натовский патрон калибра .308 (7,62х51 мм вместо русского патрона 7,62х54 мм). И констатировал: "Каждому американцу надо взять по "трехлинейке".

Подробнее о детище Сергея Мосина: "Трехлинейка и все ее семейство", "ВПК" №28, 2010.

Александр Уткин

Газета "Военно-промышленный курьер",