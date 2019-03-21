Американская армия закупает гражданские экзоскелеты

Вооруженные силы США активно тестируют различные модели экзоскелетов, еще не пошедших в серийное производство. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com, командование сил специальных операций США (USSOCOM) закупило у компании Sarcos Robotics роботизированные экзоскелеты Guardian XO.

Предсерийный прототип Guardian XO Источник изображения: Sarcos Robotics

Как сообщает издание, командование ССО США не первые, кто закупает экзоскелеты для проведения тестов. Ранее опытные партии экзоскелетов производства компании Sarcos Robotics приобрели Военно-морские и Военно-воздушные силы США, которые уже ведут испытания данных систем. Детали соглашения, заключенного между командованием ССО США и компанией Sarcos Robotics не разглашаются, однако известно, что поставленные экзоскелеты не предназначены для ведения боевых действий.

Издание предполагает, что ССО будут использовать новые экзоскелеты для процессов разгрузки и погрузки. В частности, подобные устройства могут понадобиться 160-м авиационному полку специальных операций.

Полноразмерный экзоскелет Guardian XO американской компании Sarcos Robotics разработан для решения широкого спектра задач. В отличии от других моделей, усиливающих отдельные части тела (руки, ноги, спина), Guardian XO усиливает все тело целиком. Базовая версия позволяет без труда поднимать грузы массой до 35 килограммов, а усиленная - до 90 килограммов. Соотношение усиления составляет 1 к 20, то есть 90-килограммовый груз будет ощущаться как 4,5 кг. Обучение не требует, поскольку встроенные датчики "считывают" движение оператора, копируя его действия. Экзоскелет позволяет передвигаться со скоростью 5 км/час, работает от батареи, заряда которой хватает на 8 часов и которую можно быстро заменить.