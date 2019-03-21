Порошенко и Турчинов передали ВСУ новую партию военной техники

Вооруженные силы Украины сегодня получили партию новой и восстановленной техники, а также различных вооружений. На торжественной церемонии передачи присутствовали президент Украины Порошенко и секретарь СНБО Турчинов, сообщает украинское издание Корреспондент.net

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Передача техники и вооружений проходила в Хмельницкой области. Как сообщают украинские СМИ, всего было передано 420 единиц вооружения. Что входит конкретно в эти "420 единиц вооружения" не сообщается, известно только о крупных экземплярах техники, переданных ВСУ.

В партию вооружения в частности вошли истребитель МиГ-29МУ1, самолет Ан-26Ш и многоцелеой вертолет Ми-8МТ, которых поставлено по одной штуке, количество всего остального не указывается, а это: многоцелевые вертолеты Ми-2МСБ, танки Т-64БВ , бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2Л1, бронетранспортеры БТР-3ДА, радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы Оса, самоходные артиллерийские установки 2С1 Гвоздика, ремонтные мастерские для бронетехники.

Кроме этого, Порошенко лично передал ВСУ турецкие беспилотные комплексы оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2. Перед церемонией вручения сертификатов на военную технику, были проведены показательные испытания и демонстрационные полеты турецких беспилотников, в ходе которых БПЛА успешно поразил цель.