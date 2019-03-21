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21.03.2019
Военное обозрение

Великобритания активизировала разработку истребителя нового поколения

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19 марта крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems объявила, что правительство Великобритании открывает для промышленности возможность участия в разработке самолета нового поколения.

Аэрокосмический гигант объявил, что предприятия оборонной промышленности со всех уголков Великобритании собрались вместе, чтобы представители военных предприятий впервые смогли обсудить с государственными чиновниками и участниками проекта Tempest перспективы развития будущего британского ударного истребителя нового поколения.

Мероприятие в Фарнборо было организовано министром по оборонным закупкам Стюартом Эндрю. В нем приняли участие 300 делегатов – представителей оборонных организаций и предприятий из самых различных областей. В ходе встреч обсуждались предметная часть и логистика, необходимые для формирования облика и функционала перспективного британского истребителя.

Источник изображения: BAE Systems Air

Программа Tempest ("Буря") направлена на использование и развитие британского промышленного и научного потенциала, имеющих решающее значение для боевых систем нового поколения, а также на сохранение лидерских позиций страны на мировом рынке путем понимания будущих концепций, технологий и возможностей.

Стюарт Эндрю, министр оборонных закупок, выступая перед собравшимися, сказал:

Проект Tempest гарантирует сохранение Британией лидерских позиций в мировой авиации и в будущем станет серьезным стимулом для оборонного сектора Соединенного Королевства.

Проект позволит использовать потенциал креативных и инновационных разработок военной промышленности, которая на данный момент создает рабочие места для более чем 18 000 высококвалифицированных специалистов по всей стране

Майк Уигстон, маршал Королевских ВВС (глава военно-воздушных сил) заявил:

Продолжая развивать наш истребитель "Тайфун" и расширяя флот F-35, мы, тем не менее, должны готовиться к будущим угрозам уже сейчас. Технологическая инициатива Future Combat Air System является практическим воплощением современного предприятия, и инвестиции в 2 млрд фунтов стерлингов показывают, насколько серьезно мы принимаем вызов

В состав Tempest сейчас входят BAE Systems, Leonardo, MBDA и Rolls-Royce. Об создании инициативы было объявлено в прошлом июле на международном авиасалоне "Фарнборо". Первый полет перспективного самолета запланирован на 2035 год.

Проект уже заинтересовал ряд зарубежных стран. В частности, присоединиться к нему выразила желание Япония. Как обычно, задумалась и Индия, ранее выйдя из совместного с Россией проекта FGFA. Но до 2035 той же Индии придётся ждать долго.

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Страны
Великобритания
Индия
Россия
ЮАР
Япония
Продукция
EF-2000
F-35
FGFA
Компании
BAE Systems
Leonardo
MBDA
Rolls-Royce
Проекты
Истребитель 5 поколения
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