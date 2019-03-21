В Оренбургской области предложили открыть музей космонавтики в здании, где учился Гагарин

Глава региона Юрий Берг считает сохранение здания вопросом федерального значения

ТАСС, 20 марта. Власти Оренбургской области предложили создать федеральный музей космонавтики на базе исторического здания летного училища, где учился первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В преддверии 60-летнего юбилея полета человека в космос, мы ходатайствуем о создании в Оренбурге крупнейшего федерального музея космонавтики на базе здания на Советской, 1, которое навсегда останется для миллионов россиян "гагаринской леткой" - символом героической эпохи, связанной с именем первого космонавта планеты", - приводятся в сообщении слова обращения губернатора региона Юрия Берга в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая со вчерашнего дня находится в области с рабочим визитом.

Берг отметил, что считает сохранение здания вопросом федерального значения, важным для исторической памяти страны.

Здание бывшего Оренбургского высшего военного авиационного Краснознаменного училища является памятником истории и культуры федерального значения. Оно было построено в 1882 году, училище находилось в нем с конца 1920 годов и было расформировано в начале 1990 годов. Здание серьезно пострадало в результате пожара в 2016 году, площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. Причиной пожара стал костер, который развели в пустующей части здания двое подростков.

В ноябре 2017 года здание бывшего Оренбургского высшего авиационного училища передали из федеральной собственности в региональную.