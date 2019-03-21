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21.03.2019
Военно-промышленный курьер

Завод "Молот-Оружие" презентовал новый пулемет

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В России представили новый пулемет.

Как сообщает Warspot, пресс-служба оружейного завода "Молот-Оружие" на своих официальных страницах в соцсетях разместила фотографии новой модели.

"Инициативная разработка "Молот-Оружие". Пулемет калибра 7,62 мм с комбинированным питанием — лента, магазин, короб (на фото). Не калашоид. Младший брат ВПО-214. Автоматика построена на коротком ходе ствола. Ствол сменный", — сообщается в описании к фотографиям.

Новый пулемет еще не представлен на официальном сайте завода, поэтому его детальные технические характеристики пока неизвестны. При этом по снимкам видно, что прототип оснащен телескопическим прикладом, эргономичной пистолетной рукояткой и двумя планками Пикатинни.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
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