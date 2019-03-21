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21.03.2019
Интерфакс-АВН

Глава ОСК сообщил о планах завершить модернизацию единственного российского авианосца в 2021 году

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ТАКР "Адмирал Кузнецов"
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: Википедия, https://www.flickr.com/photos/cmichel67/18996981764/

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Инцидент, произошедший при выводе авианосца "Адмирал Кузнецов" из плавучего дока ПД-50 не повлияет на сроки завершения его ремонта и модернизации, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Готов план по проведению работ. Мы его доложили в министерство обороны и правительство. Все работы по ремонту и модернизации будут завершены в 2021 году", - сказал А.Рахманов во вторник журналистам.

При этом он не исключил "возможного сдвига вправо" на два-три месяца сроков завершения работ.

По его словам, докование авианосца будет сделано на 35-м судоремонтном заводе.

Ранее А.Рахманов сообщал, что "Адмирал Кузнецов" будет отремонтирован к концу 2020 года и вернется в состав ВМФ РФ в 2021 году.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

В настоящее время "Адмирал Кузнецов" проходит ремонт и модернизацию на 35-м Судоремонтном заводе (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Су-33
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
пр. 1155
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