В США назвали срок службы аппарата на Венере после его приземления

Российско-американский межпланетный аппарат, который планируется отправить в 2027 году на Венеру, будет функционировать на поверхности планеты не более трех часов. Об этом в среду, 20 марта, сообщили в Лунном и планетарном институте США, пишет "РИА Новости".

Отмечается, что после посадки аппарат начнет взятие проб грунта, которое завершится через 15 минут. Затем будет производиться их анализ. Через 45 минут после посадки "Венера-Д" начнет передавать на Землю научные данные. Предполагается, что через три часа работа станции прекратится из-за перегрева ее радиосистемы.

Ученые ожидают, что получат в результате миссии около 340 мегабайт научных данных.

19 марта ведущий научный сотрудник Института космических исследований, соруководитель двусторонней научной рабочей группы проекта "Венера-Д" с российской стороны Людмила Засова заявила, что запуск совместного российско-американского межпланетного аппарата на Венеру возможен не ранее 2027 года.

К Венере предполагается вывести 6,5–7 т груза в зависимости от срока запуска, рассказала она.

Запуск космической миссии "Венера-Д" и американской малой научной станции запланирован на тяжелой ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный.

Российская миссия числилась в российской федеральной космической программе до 2025 года, но при секвестре ее исключили. В 2013 году проектом заинтересовались США, после чего была образована объединенная рабочая научная группа по изучению Венеры на основе этой миссии.