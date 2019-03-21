Послание от Путина: зачем Шойгу летал к Асаду

Шойгу передал Асаду послание от Путина

Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что США под предлогом борьбы с террористами стремятся создать квазигосударство на восточном берегу реки Евфрат и расколоть Сирию.

Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 19 марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку Сирийскую Арабскую Республику. В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от президента России В. В. Путина", - пояснили в ведомстве.

Содержание послания не раскрывается.

В ходе беседы с Асадом российский министр обсудил борьбу с терроризмом в Сирии, обеспечение безопасности на Ближнем Востоке, темы возвращения беженцев и временно перемещенных лиц к местам проживания в Сирии, а также поставки гуманитарной помощи.

"Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса", - рассказал Шойгу.

Чуть ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что

США могут использовать лагерь беженцев "Рукбан" в Сирии для оправдания незаконного присутствия в республике.

По его словам, на эту мысль наводит позиция американской стороны.

Глава МИДа отметил, что по опросам 95% беженцев хотели бы добровольно вернуться в свои дома. При этом Россия и Сирия организовали два этой цели два гуманитарных коридора.

"Но теперь США стали заявлять, что они не выпустят беженцев из этого лагеря", - подчеркнул дипломат.

Он указал, что Москва призывает освободить беженцев из лагеря. Впрочем, глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва и Вашингтон сохраняют военные и политические контакты по Сирии. Он отметил, что России эти контакты важны для понимания происходящего в стране.

"Это и контакты по линии военных, так называемый контакт деконфликтинга, который достаточно полезный", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что для России всегда полезно задавать США "прямые вопросы", чтобы понять суть происходящего в Сирии, передает НСН.

За день до этого сообщалось, что США в зоне Эт-Танф в Сирии сорвали гуманитарную операцию по спасению беженцев из лагеря "Рукбан", указывалось в совместном заявлении межведомственных координационных штабов двух стран.

Согласно документу, Соединенные Штаты не обеспечили безопасное и беспрепятственное следование автоколонн через 55-километровую зону, находящуюся под контролем американских военных. Сирийский и российский штабы назвали США "единственными виновными" в сложившейся гуманитарной катастрофе в "Рукбане".

"Призываем американскую сторону перейти от популизма к реальным действиям: освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря "Рукбан",

обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, предоставить гарантии безопасного прохождения гуманитарных автомобильных колонн через незаконно оккупированную зону Эт-Танф", - говорилось в коммюнике.

Авторы подчеркивали, что пока жители "Рукбана" удерживаются подконтрольными США бандформированиями в заложниках об очередном гуманитарном конвое в лагерь "не может быть и речи".

В феврале нынешнего года Лавров сообщал, что США под предлогом борьбы с террористами стремятся создать квазигосударство на восточном берегу реки Евфрат и расколоть Сирию.

По его словам, Вашингтон запрещает своим союзникам вкладывать средства в восстановление инфраструктуры в освобожденных районах Сирии, поэтому задача восстановления суверенитета арабской страны является для Соединенных Штатов лишь "маневром для отвода глаз".

"Их цель - теперь это становится все более очевидным - Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство", - подчеркивал дипломат.

Данное заявление российский министр сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

В декабре прошлого года Сергей Шойгу рассказал, что за три года в Сирии при поддержке российских военных удалось полностью разгромить бандформирования террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) (запрещена в России).

Во время выступления в рамках пятого совещания глав Минобороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии глава российского оборонного ведомства отметил, что армия правительства Сирии в настоящее время контролирует большую часть территории страны, передает ФАН.

"В настоящее время сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны. За время проведения операции на территории Сирийской Арабской Республики уничтожено более 87,5 тысячи террористов, освобождено 1411 поселений и более 95% сирийских территорий", - сказал военный.

Рафаэль Фахрутдинов