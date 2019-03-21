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21.03.2019
Военно-промышленный курьер

При атаке НЛО над Балтикой никто не пострадал

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи истребителей Су-27 авиации Балтийского флота отразили ночную атаку. Летчики отработали задачи обнаружения и уничтожения воздушных мишеней, имитирующих самолеты противника. В качестве целей использовались авиационные бомбы САБ-250, поставленные в виде гирлянды со светящимися элементами фронтовым бомбардировщиком Су-24.

Запуски воздушных мишеней осуществлялись с высоты более 6000 метров в вечернее время, их свечение могли наблюдать жители побережья Калининградской области. И кто-то решил, что увидел НЛО. Но у этих "неопознанных летающих объектов" – вполне земное происхождение.

Учебно-тренировочные полеты и пуски управляемых ракет проводились в четко обозначенном районе воздушных стрельб – над морским полигоном БФ, прояснил ситуацию по просьбе "Военно-промышленного курьера" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1-го ранга Роман Мартов. До начала выполнения мероприятий боевой подготовки были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности населения, самолетов и кораблей. На период выполнения стрельб район полигона был объявлен временно опасным для воздушных и морских средств.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Продукция
Су-24
Су-27
Проекты
БФ
Военные учения
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