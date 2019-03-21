Силы специальных операций США закупают экзоскелеты

Американская армия активно тестирует новую модель экзескелета. Вчера, 19 марта, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Командование сил специальных операций США (USSOCOM) закупило у компании Sarcos Robotics роботизированные экзоскелеты Guardian XO.

Пресс-служба компании Sarcos Robotics сообщила, что USSOCOM закупило опытную партию экзоскелетов, присоединившись к ВМС и ВВС США, которые уже испытывают эти системы. Детали сделки стороны не разглашают, при этом известно, что модель Guardian XO не предназначена для боевых операций.

Экзоскелет Guardian XO. Источник изображения: сarmyrecognition.com

Вероятнее всего, Силы специальных операций США будут использовать новые экзоскелеты для оптимизации процессов разгрузки и погрузки. В частности, подобные устройства могут понадобиться 160-м авиационному полку специальных операций.

Экзоскелет Guardian XO обеспечивает коэффициент усиления 1 к 20. Благодаря этому груз массой 90 кг ощущается оператором как 4,5 кг. Устройство позволяет оператору ходить со скоростью свыше 5 км/ч и работает до 8 часов на одном заряде быстросъёмной батареи.