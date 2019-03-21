СМИ сообщили о сопровождении самолетами НАТО российских Ту-142 близ Исландии

Лондон. 20 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - В Исландии сообщили о случае приближения к воздушному пространству страны двух российских противолодочных самолетов Ту-142.

Для сопровождения этих самолетов в воздух были подняты два истребителя ВВС Италии, которые находились в Исландии для участия в учениях, сообщает издание Icelandreview.

Исландская сторона отмечает, что российские самолеты не нарушали исландское воздушное пространство. В МИД Исландии подчеркнули, что сопровождение российских самолетов было проведено в полном соответствии с правилами НАТО.

Ту-142 - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости.