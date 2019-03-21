Войти
21.03.2019
Интерфакс-АВН

СМИ сообщили о сопровождении самолетами НАТО российских Ту-142 близ Исландии

254
0
0
Ту-142
Ту-142.
Источник изображения: gazeta.ru

Лондон. 20 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - В Исландии сообщили о случае приближения к воздушному пространству страны двух российских противолодочных самолетов Ту-142.

Для сопровождения этих самолетов в воздух были подняты два истребителя ВВС Италии, которые находились в Исландии для участия в учениях, сообщает издание Icelandreview.

Исландская сторона отмечает, что российские самолеты не нарушали исландское воздушное пространство. В МИД Исландии подчеркнули, что сопровождение российских самолетов было проведено в полном соответствии с правилами НАТО.

Ту-142 - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Продукция
Ту-142
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
21.03.2019
Пару Ту-142 ВМФ РФ сопроводила пара Eurofighter Typhoon ВВС Италии
04.12.2017
Почему России не нужны авианосцы
09.11.2016
Небо в алмазах
16.06.2015
Американский военачальник: речь о переброске в Европу новой бронетехники США не идет
05.11.2013
Каска для генерального секретаря
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:27
  • 14
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК