В повестке - информационная безопасность Союзного государства

В Союзном государстве, как известно, действует общее информационное пространство, что определяет общность подходов стран-участниц к обеспечению его безопасности. Это продемонстрировали недавние решения, принятые на высшем уровне в Беларуси и России.

Так, Президент Беларуси утвердил на днях Концепцию информационной безопасности страны. Она предусматривает нейтрализацию рисков, возникающих в разных сферах жизни в результате их масштабной информатизации. А в России Совет Федерации одобрил законы о борьбе с фейками, оскорблением государства и его символов...

В 2013 году Беларусь и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

Сверить позиции в этой важнейшей сфере в Минске собрались руководители соответствующих белорусских и российских структур. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов и спецпредставитель российского Президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских обсудили вопросы взаимодействия и координации позиций на международных площадках. Была подчеркнута эффективность и важность совместных усилий. Проблема информбезопасности не нова. Еще в 2013 году наши страны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в этой области. По совместной инициативе Беларуси и России Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о международной безопасности в сфере информатизации и телекоммуникаций. Решения, принимаемые сейчас в этой сфере партнерами по Союзному государству, конкретизируют эти документы.

- Меры, осуществляемые в Беларуси и России, более всеобъемлющи и действенны, чем в других странах, - считает профессор факультета международных отношений Белорусского госуниверситета Александр Шарапо. - Надо в рамках Союзного государства укреплять общее информационное пространство, чтобы успешно противостоять фейкам и прочим информационным вбросам.

Владимир Бибиков (bibikov@sb.by)