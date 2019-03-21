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21.03.2019
Военное обозрение

NASA запустит свой первый луноход в 2023 году

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Руководство НАСА планирует направить свой первый ровер на поверхность Луны в 2023 году, приводит Space.com заявление замдиректора научного подразделения ведомства Стива Кларка.

Источник изображения: NASA

Запуск аппарата должен стать первым этапом в реализации программы возвращения американцев на Луну, отмечает издание.

Мы хотим доставить ровер на Луну как можно скорее. Сегодня мы ориентируемся на 2023 год. Масса аппарата составит 300-500 кг. Мы нацелены на изучение полюсов Луны и долговременную, многомесячную работу

– сказал Кларк.

По его словам, луноход станет важным инструментом для изучения "летучих соединений" химических веществ, включающих воду.

Ресурс отмечает, что руководство космического агентства и президент США Дональд Трамп довольно часто обсуждают планы строительства на лунной орбите космической станции, высадки на поверхность Луны людей и создания там "постоянной инфраструктуры".

Первым же шагом в реализации этих планов стало соглашение, подписанное НАСА осенью прошлого года с 9 крупными компаниями. В рамках договоренностей, аэрокосмическое агентство сможет в течение 10 лет пользоваться их услугами по доставке на Луну неограниченного количества своих аппаратов и другого оборудования. При этом общая стоимость отправки "грузов" не должна превышать $2,6 млрд.

В настоящее время НАСА сфокусировало свои усилия на создании полноценного лунохода, главной задачей которого станет поиск залежей воды в приполярных регионах Луны, где орбитальные спутники обнаружили намеки на присутствие чистого льда, находящегося на дне темных кратеров.

Концепт лунохода

Источник изображения: NASA

По мнению ученых, такое предварительное изучение поверхности Луны позволит определить главные направления развития проекта Gateway (LOP-G, международной окололунной станции).

Сейчас НАСА собирает предложения ученых о том, какими приборами следует оснастить станцию и готовит список своих проектов. Так, по мнению агентства, станция сможет стать "перевалочной базой" по доставке на Землю образцов грунта, добытых на Луне.

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