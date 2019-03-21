NASA запустит свой первый луноход в 2023 году
Руководство НАСА планирует направить свой первый ровер на поверхность Луны в 2023 году, приводит Space.com заявление замдиректора научного подразделения ведомства Стива Кларка.
Источник изображения: NASA
Запуск аппарата должен стать первым этапом в реализации программы возвращения американцев на Луну, отмечает издание.
Мы хотим доставить ровер на Луну как можно скорее. Сегодня мы ориентируемся на 2023 год. Масса аппарата составит 300-500 кг. Мы нацелены на изучение полюсов Луны и долговременную, многомесячную работу
– сказал Кларк.
По его словам, луноход станет важным инструментом для изучения "летучих соединений" химических веществ, включающих воду.
Ресурс отмечает, что руководство космического агентства и президент США Дональд Трамп довольно часто обсуждают планы строительства на лунной орбите космической станции, высадки на поверхность Луны людей и создания там "постоянной инфраструктуры".
Первым же шагом в реализации этих планов стало соглашение, подписанное НАСА осенью прошлого года с 9 крупными компаниями. В рамках договоренностей, аэрокосмическое агентство сможет в течение 10 лет пользоваться их услугами по доставке на Луну неограниченного количества своих аппаратов и другого оборудования. При этом общая стоимость отправки "грузов" не должна превышать $2,6 млрд.
В настоящее время НАСА сфокусировало свои усилия на создании полноценного лунохода, главной задачей которого станет поиск залежей воды в приполярных регионах Луны, где орбитальные спутники обнаружили намеки на присутствие чистого льда, находящегося на дне темных кратеров.
Концепт лунохода
Источник изображения: NASA
По мнению ученых, такое предварительное изучение поверхности Луны позволит определить главные направления развития проекта Gateway (LOP-G, международной окололунной станции).
Сейчас НАСА собирает предложения ученых о том, какими приборами следует оснастить станцию и готовит список своих проектов. Так, по мнению агентства, станция сможет стать "перевалочной базой" по доставке на Землю образцов грунта, добытых на Луне.
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