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21.03.2019
Российская газета

Обновленная БРЭМ на базе Namer не дотянула до уровня российской Т-16

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Источник изображения: rg.ru

В Израиле представили модернизированный вариант боевой ремонтно-эвакуационной машины на базе тяжелого бронетранспортера Namer.

Внешне от предыдущего варианта эта версия отличается смонтированным на левой стороне корпуса краном. БРЭМ имеет разнообразное оборудование для эвакуации и ремонта основных боевых танков "Меркава". Для самообороны установлен 7,62-мм пулемет. Экипаж - 7 человек.

Можно предположить, что масса этого бронированного эвакуатора превышает 60 тонн, но благодаря 1200-сильному дизельному двигателю он будет иметь удовлетворительные характеристики подвижности.

По своей защищенности БРЭМ можно считать одной из самых лучших в мире. Лучше, пожалуй, только российская Т-16, созданная на базе тяжелой унифицированной платформы "Армата".

Отечественный супертягач получил многослойное противоснарядное бронирование, усиленное динамической защитой, а также специальное оборудование, прикрывающее от высокоточного оружия. Это позволяет "шестнадцатому" уверенно выполнять боевые задачи на поле боя. Также безопасности экипажа способствует наличие автоматизированной сцепки. Чтобы взять на буксир поврежденный танк, бойцам не нужно выходить из бронемашины. О наличии такого оборудования у израильтян не сообщается.

Т-16 также хорошо оснащен ремонтными средствами. Например, кран может поднимать грузы массой до 30 тонн. Экипаж - три человека, есть еще три дополнительных места для эвакуируемых танкистов. Мощность двигателя -1500 л.с. Собственный вес - 57 тонн.



Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Продукция
Merkava
Namer БТР
Армата
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