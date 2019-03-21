СМИ назвали срок принятия на вооружениие гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Новейшая отечественная гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон" должна поступить на вооружение Военно-морского флота России в 2023 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Планируется, что государственные испытания ракеты со штатных морских носителей завершатся в 2022 году, а на боевое дежурство на кораблях и подлодках "Циркон" поставят с 2023 года. Новейшие ракеты получат все новые и модернизированные корабли и атомные субмарины. В их числе - фрегаты проектов 22350 и 22350М (в том числе, "Адмирал Горшков"), тяжелые атомные ракетные крейсеры "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий", подлодки типа "Ясень", планируемые к постройке атомные эсминцы типа "Лидер", сообщил собеседник агентства.

На данный момент известно, что крылатая ракета "Циркон" будет иметь скорость, в девять раз превышающую скорость звука (9 махов). Дальность полета в противокорабельной комплектации - более 100 километров. По оценкам специалистов, ракета сможет достигнуть любой цели, надводной или наземной, в 500 километрах от носителя всего за 5 минут. Обнаружить такую ракету за это время можно, но вот перехватить - даже в теории - невозможно.

Майя Бирюкова