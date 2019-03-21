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21.03.2019
Российская газета

СМИ назвали срок принятия на вооружениие гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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Источник изображения: Министерство обороны РФ

Новейшая отечественная гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон" должна поступить на вооружение Военно-морского флота России в 2023 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Планируется, что государственные испытания ракеты со штатных морских носителей завершатся в 2022 году, а на боевое дежурство на кораблях и подлодках "Циркон" поставят с 2023 года. Новейшие ракеты получат все новые и модернизированные корабли и атомные субмарины. В их числе - фрегаты проектов 22350 и 22350М (в том числе, "Адмирал Горшков"), тяжелые атомные ракетные крейсеры "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий", подлодки типа "Ясень", планируемые к постройке атомные эсминцы типа "Лидер", сообщил собеседник агентства.

На данный момент известно, что крылатая ракета "Циркон" будет иметь скорость, в девять раз превышающую скорость звука (9 махов). Дальность полета в противокорабельной комплектации - более 100 километров. По оценкам специалистов, ракета сможет достигнуть любой цели, надводной или наземной, в 500 километрах от носителя всего за 5 минут. Обнаружить такую ракету за это время можно, но вот перехватить - даже в теории - невозможно.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Нахимов
Пётр Великий
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
23560 Лидер
ГЗЛА
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