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21.03.2019
ТАСС

Расчеты томских ученых позволят продлить время жизни спутников около Луны

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Окололунная станция
Окололунная станция.
Источник изображения: Wikipedia

В ходе исследования удалось выделить область в окололунном пространстве, где лучше всего размещать спутники, чтобы они не разбивались о лунную поверхность

ТОМСК, 20 марта. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) создали модель окололунного пространства и выделили область, где лучше всего размещать спутники, чтобы они не разбивались о лунную поверхность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Ученые построили динамическую структуру окололунного пространства, рассмотрели действие основных возмущающих сил - сжатия Луны, Земли и Солнца, и исследовали орбитальную эволюцию 5180 окололунных объектов на интервале времени 10 лет. В результате удалось выделить большую область, где время жизни спутников очень ограничено и составляет не более двух лет, причем приполярные спутники живут еще меньше.

"По итогам исследования получены четкие данные, где такие системы размещать не стоит, и выделены области, которые перспективны для дальнейшего анализа на предмет размещения в них спутниковых систем долговременного использования", - говорится в сообщении.

Добавляется, что данные будут представлены на научных конференциях и разработчикам спутников.

"Человечество активно осваивает космос. Количество миссий, направляемых к большим и малым объектам Солнечной системы, растет с каждым годом. Для того, чтобы увеличить процент успешных полетов, необходимы фундаментальные данные о динамических процессах в околоземном и окололунном космическом пространствах", - приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования, профессора кафедры астрономии и космической геодезии ТГУ Татьяны Бордовицыной.

Также исследования помогут заранее узнать о приближении малозаметных астероидов со стороны Солнца. "Если астероид движется со стороны Солнца, но на небе он находится недалеко от него, сближение или столкновение происходит в светлое время суток, то это делает невозможным наземные наблюдения. Челябинское событие, падение астероида произошло в 9 утра, и астероид был обнаружен только в момент входа в атмосферу", - цитирует пресс-служба слова доцента кафедры астрономии и космической геодезии Татьяна Галушина.

Лунная навигационная система

Ранее во время визита делегация РАН во главе с президентом Академии наук Александром Сергеевым в США американские коллеги предложили разработку совместной навигационной системы вокруг Луны, подобной GPS или ГЛОНАСС, чтобы ей могли пользоваться все участники лунных проектов.

В ходе встречи также были рассмотрены американская программа изучения Луны с помощью специальной орбитальной станции и высадки астронавтов на поверхность естественного спутника Земли и российская лунная программа с использованием автоматических зондов "Луна".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
Луна
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