СМИ узнали о переносе сроков запуска беспилотного корабля Starliner к МКС

Старт американского беспилотного корабля Starliner разработки компании Boeing к Международной космической станции (МКС) перенесен с апреля на август из-за проблем при его наземных испытаниях. Об этом в среду, 20 марта, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что запуск беспилотного корабля Starliner к МКС планируется на 29 апреля.

"Американская сторона уведомила российскую, что запуск беспилотного корабля Starliner отложен на 17 августа из-за проблем, возникших при наземных испытаниях корабля", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате перенесен с августа на более поздний срок старт к МКС корабля Starliner в пилотируемом режиме.

Ранее сообщалось, что запуск к МКС корабля Starliner в пилотируемом режиме намечается на 27 августа. На нем будет находиться экипаж из астронавтов NASA Майкла Финка и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.

Ранее в марте сообщалось, что в бюджете NASA на 2020-й финансовый год предусмотрена возможность заключения контракта с "Роскосмосом" для доставки американских астронавтов на МКС на кораблях "Союз". В американском космическом агентстве объяснили такой шаг возможными проблемами с испытаниями кораблей Dragon-2 компании SpaceX и Starliner производства Boeing.