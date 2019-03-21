Войти
21.03.2019
Военно-промышленный курьер

Армия США хочет вооружиться "роботизированными танками"

308
0
-1
Беспилотная боевая машина Black Knight
Беспилотная боевая машина Black Knight.
Источник изображения: defence-blog.com

Американская армия не оставляет попыток вооружиться "роботизированными танками".

Минобороны США объявило новый тендер в рамках программы Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV, "опционально управляемая боевая машина"), сообщает Warspot со ссылкой на портал defence-blog.com.

Согласно описанию программы, OMFV будет действовать на поле боя вместе с пехотой и предназначена для ближнего боя. Ключевые задачи, выдвигаемые новой боевой машине, — маневрирование и поражение целей комбинированным оружием.

Тендер на OMFV будет проводиться по ускоренной программе и включает в себя закупку до двух типов действующих образцов боевых машин. При этом каждый из претендентов представит для испытаний 14 образцов "роботизированных танков". Контракт с победителем конкурса планируют подписать уже в 2020 году.

По неофициальной информации, основными претендентами на контракт могут стать TARDEC (United States Army Tank Automotive Research, Development and Engineering Center), завершающий разработку боевой машины, соответствующей требованиям программы OMFV, а также компания BAE Systems, возобновившая работы по своему детищу Black Knight.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
Робот
Похожие новости
28.12.2017
Военные новости: рынок военных дронов во всей их красе превысит 10 миллиардов долларов
18.12.2015
«Уралвагонзавод» гораздо круче «Укроборонэкспорта»
04.07.2013
Skynet уже здесь
28.12.2012
Военные технологии: итоги 2012 года
19.12.2012
Малозаметный палубный БЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:27
  • 14
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК