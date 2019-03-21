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21.03.2019
Военно-промышленный курьер

Гиперзвуковая ракета "Циркон" поступит на вооружение в 2023 году

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Источник изображения: vpk-news.ru

Впечатляющие характеристики гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые были озвучены президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию РФ 20 февраля 2019 года.

Речь идет о скорости ракеты в 9 Махов и дальности полета, составляющей более одной тысячи километров. Ранее предполагалось, и российскими, и зарубежными экспертами, что дальность полета "Циркона" в пределах 300 - 400 километров.

По информации из оборонно-промышленного комплекса России, подобные возможности ВМФ РФ получит уже в 2023 году. Именно в этом году планируется принять гиперзвуковые ракеты "Циркон" на вооружение. Соответственно, госиспытания данной системы оружия должны быть завершены в 2022 году.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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