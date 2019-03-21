Володин и Золотов обсудили вопросы законодательной поддержки Росгвардии

Глава Росгвардии отметил, что возглавляемая им структура плотно работает с депутатским корпусом

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) Виктор Золотов обсудили в среду вопросы, связанные с законодательной поддержкой этой структуры.

"Вместе с руководителями фракций и руководством Росгвардии у нас состоялся разговор, обсудили вопросы, связанные с обеспечением развития Росгвардии", - сказал Володин на открытии в нижней палате парламента выставки Росгвардии. Он отметил, что речь идет о "войсках постоянной боевой готовности". "Поэтому нам необходимо делать все, чтобы Росгвардия была обеспечена всем необходимым", - подчеркнул спикер Госдумы.

Он отметил, что депутаты готовы на законодательном уровне поддерживать Росгвардию в решении стоящих перед ней задач. В этой связи, по его мнению, важно было выслушать главу ведомства. "Это поможет нам в нашей работе, позволит принимать решения с учетом понимания ситуации", - отметил председатель Госдумы.

Золотов отметил, что возглавляемая им структура плотно работает с депутатским корпусом. "Результат этой работы - принятие в течение трех лет свыше 40 законов", - сообщил глава Росгвардии, уточнил, что они касаются деятельности военнослужащих. "Свыше 10 законопроектов еще находится в работе", - добавил он.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратил внимание на то, что большая работа проводится комитетом и Росгвардией по контролю за оборотом оружия. Также, по его словам, решаются вопросы, связанные с обеспечением контроля за деятельностью частных охранных предприятий, чтобы "школы, медицинские учреждения были обеспечены надежной охраной, чтобы туда никто не мог проникнуть и совершить преступления".