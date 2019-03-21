Войти
21.03.2019
ТАСС

Володин и Золотов обсудили вопросы законодательной поддержки Росгвардии

341
0
-1
Автомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Глава Росгвардии отметил, что возглавляемая им структура плотно работает с депутатским корпусом

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) Виктор Золотов обсудили в среду вопросы, связанные с законодательной поддержкой этой структуры.

"Вместе с руководителями фракций и руководством Росгвардии у нас состоялся разговор, обсудили вопросы, связанные с обеспечением развития Росгвардии", - сказал Володин на открытии в нижней палате парламента выставки Росгвардии. Он отметил, что речь идет о "войсках постоянной боевой готовности". "Поэтому нам необходимо делать все, чтобы Росгвардия была обеспечена всем необходимым", - подчеркнул спикер Госдумы.

Он отметил, что депутаты готовы на законодательном уровне поддерживать Росгвардию в решении стоящих перед ней задач. В этой связи, по его мнению, важно было выслушать главу ведомства. "Это поможет нам в нашей работе, позволит принимать решения с учетом понимания ситуации", - отметил председатель Госдумы.

Золотов отметил, что возглавляемая им структура плотно работает с депутатским корпусом. "Результат этой работы - принятие в течение трех лет свыше 40 законов", - сообщил глава Росгвардии, уточнил, что они касаются деятельности военнослужащих. "Свыше 10 законопроектов еще находится в работе", - добавил он.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратил внимание на то, что большая работа проводится комитетом и Росгвардией по контролю за оборотом оружия. Также, по его словам, решаются вопросы, связанные с обеспечением контроля за деятельностью частных охранных предприятий, чтобы "школы, медицинские учреждения были обеспечены надежной охраной, чтобы туда никто не мог проникнуть и совершить преступления".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
Медицина
Похожие новости
29.01.2019
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»
24.11.2017
Первые всероссийские соревнования морских роботов могут пройти в ходе ВЭФ
24.11.2017
Спецназ Росгвардии получил первую партию из 10 новейших броневиков "Патруль"
03.08.2017
На полигон Кадамовский в Ростовской области началась доставка боевой техники для показа на МВТФ ЮВО "Армия-2017"
10.06.2015
Украинская «оборонка» близка к коллапсу
26.09.2014
Оружейная выставка в Киеве: чем заинтересовались Турчинов, Аваков и Гелетей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:37
  • 13
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК