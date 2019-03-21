Войти
21.03.2019
ТАСС

Вторую многоцелевую атомную подлодку проекта "Ясень-М" сдадут в 2020 году

345
0
0
АПЛ К-561 "Казань"
Строящийся для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") в спусковом плавучем доке "Сухона" перед спуском на воду, Северодвинск, апрель 2017 года.
Источник изображения: кадр из телепередачи "Военная приемка" телеканала "Звезда"

В ОСК сообщили, что работы идут по графику

КУБИНКА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. ОСК передаст ВМФ России вторую атомную подводную лодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") в 2020 году, работа идет по графику. Об этом в среду сообщил президент ОСК Алексей Рахманов на научно-деловой конференции ОСК в парке "Патриот".

"Дальше все идет по графику. Серия идет гораздо лучше, чем головные корабли", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос будет ли сдана в 2020 году первая серийная лодка модернизированного проекта 885М.

Головной корабль модернизированного проекта "Ясень-М" - атомная подлодка "Казань" сейчас проходит испытания, в ОСК надеются передать ее флоту в 2019 году. Этого может не произойти из-за срыва сроков испытаний лодки в 2018 году.

"Мы, к сожалению, сорвали программу испытаний по прошлому году, но надежда на то, что она ["Казань"] будет сдана в этом году, у нас остается", - пояснил Рахманов журналистам.

АПЛ "Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") была спущена на воду 31 марта 2017 года. Ожидается, что лодка войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина серии "Ясень" - "Северодвинск".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
885 Ясень
СФ
Похожие новости
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
03.04.2017
Cекретный "охотник" подводных сил России
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
02.06.2016
Ремонт атомного крейсера "Адмирал Нахимов" завершится до 2020 года - главком ВМФ России
21.03.2016
Подводные силы ВМФ России встречают 110-летие на пороге перемен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:27
  • 14
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК