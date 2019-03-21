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21.03.2019
Военное обозрение

Пару Ту-142 ВМФ РФ сопроводила пара Eurofighter Typhoon ВВС Италии

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Два российских противолодочных самолета Ту-142 были замечены службой береговой охраны Исландии недалеко от границ воздушного пространства страны. Об этом сообщает издание Icelandreview со ссылкой на пресс-службу береговой охраны.

Источник изображения: Минобороны РФ

Исландское издание пишет, что согласно пресс-релизу исландской береговой охраны в понедельник утром в воздушное пространство НАТО вблизи Исландии вошли два неустановленных самолета, позднее идентифицированных как российские бомбардировщики модели Ту-142 (Bear F). Самолеты не сообщали исландскому управлению воздушным движением о своем входе в район. Нарушения воздушного пространства Исландии не было. Для сопровождения российских самолетов в воздух были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии, которые находились в Исландии на учениях.

Министр иностранных дел Исландии Гюдлаугур Уортер Уорджордорссон подчеркнул, что сопровождение российских самолетов итальянскими истребителями было проведено в полном соответствии с правилами НАТО.

В российском Минобороны ранее заявляли, что все полеты российских самолетов проводятся в полном соответствии с международными правилами и над нейтральными водами.

Ту-142 — советский и российский дальний противолодочный турбовинтовой самолет, предназначенный для дальней океанской разведки, поиска и слежения за подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости.

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Страны
Италия
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Продукция
EF-2000
Ту-142
Компании
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