Пару Ту-142 ВМФ РФ сопроводила пара Eurofighter Typhoon ВВС Италии

Два российских противолодочных самолета Ту-142 были замечены службой береговой охраны Исландии недалеко от границ воздушного пространства страны. Об этом сообщает издание Icelandreview со ссылкой на пресс-службу береговой охраны.

Источник изображения: Минобороны РФ

Исландское издание пишет, что согласно пресс-релизу исландской береговой охраны в понедельник утром в воздушное пространство НАТО вблизи Исландии вошли два неустановленных самолета, позднее идентифицированных как российские бомбардировщики модели Ту-142 (Bear F). Самолеты не сообщали исландскому управлению воздушным движением о своем входе в район. Нарушения воздушного пространства Исландии не было. Для сопровождения российских самолетов в воздух были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии, которые находились в Исландии на учениях.

Министр иностранных дел Исландии Гюдлаугур Уортер Уорджордорссон подчеркнул, что сопровождение российских самолетов итальянскими истребителями было проведено в полном соответствии с правилами НАТО.

В российском Минобороны ранее заявляли, что все полеты российских самолетов проводятся в полном соответствии с международными правилами и над нейтральными водами.

Ту-142 — советский и российский дальний противолодочный турбовинтовой самолет, предназначенный для дальней океанской разведки, поиска и слежения за подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости.