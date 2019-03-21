Евросоюз ввёл штрафные санкции против "Гугл"

Европа посягнула на одну из главным американских "святынь". Под ударом европейских "санкций" оказался информационный гигант США Google. Еврокомиссия посчитала компанию виновной в нарушении европейского антимонопольного законодательства.

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На этом основании "Гуглу" был выписан гигантский штраф в размере почти полутора миллиардов евро (если точнее – 1,49 млрд).

В Еврокомиссии заявляют о том, что корпорация Google пошла на злоупотребление своим положением на европейском рынке, создав искусственные ограничения для работы с веб-сайтами, которые могли относиться к конкурентной среде. Тем самым "Гугл" фактически заблокировал размещение рекламы европейскими конкурентами на своих многочисленных площадках.

Обращает на себя внимание, что, по сообщению представителей ЕК, "наблюдение" велось около 10 лет. За это время Google только и делал, что ужесточал правила, избавляясь от конкурентов и нарушая антимонопольный закон Евросоюза.

Эксперты отмечают, что к любой другой компании Евросоюз давно применил бы меры по принуждению к соблюдению антимонопольного законодательства, но здесь речь идёт о гиганте, да ещё и американском. Отдельные специалисты уверены, что это своеобразный ответ Европы на ограничения, вводимые со стороны США – например, ответ на давление США в отношении компании Volkswagen.

Чем ответит Вашингтон на "жёлтую карточку" от европейцев?