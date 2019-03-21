Войти
21.03.2019
Военное обозрение

Евросоюз ввёл штрафные санкции против "Гугл"

286
0
0

Европа посягнула на одну из главным американских "святынь". Под ударом европейских "санкций" оказался информационный гигант США Google. Еврокомиссия посчитала компанию виновной в нарушении европейского антимонопольного законодательства.

Источник изображения: topwar.ru

На этом основании "Гуглу" был выписан гигантский штраф в размере почти полутора миллиардов евро (если точнее – 1,49 млрд).

В Еврокомиссии заявляют о том, что корпорация Google пошла на злоупотребление своим положением на европейском рынке, создав искусственные ограничения для работы с веб-сайтами, которые могли относиться к конкурентной среде. Тем самым "Гугл" фактически заблокировал размещение рекламы европейскими конкурентами на своих многочисленных площадках.

Обращает на себя внимание, что, по сообщению представителей ЕК, "наблюдение" велось около 10 лет. За это время Google только и делал, что ужесточал правила, избавляясь от конкурентов и нарушая антимонопольный закон Евросоюза.

Эксперты отмечают, что к любой другой компании Евросоюз давно применил бы меры по принуждению к соблюдению антимонопольного законодательства, но здесь речь идёт о гиганте, да ещё и американском. Отдельные специалисты уверены, что это своеобразный ответ Европы на ограничения, вводимые со стороны США – например, ответ на давление США в отношении компании Volkswagen.

Чем ответит Вашингтон на "жёлтую карточку" от европейцев?

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Volkswagen
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
14.08.2017
Сергей Мальцев: "Как российские роботы-автопилоты захватывают европейский рынок"
15.04.2016
Набрать высоту: сможет ли "Антонов" выжить без российских партнеров
02.11.2015
Меркель привезет из Китая миллиардные контракты
14.09.2009
С кого брать пример российскому автопрому?
19.01.2009
Чемпионство в Европе отменяется. Российский автомобильный рынок упадет в 2009 году на 19%
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:27
  • 14
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК