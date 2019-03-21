У НАТО сплошные помехи

Русским хакерам нашли новое применение в Норвегии

К пресловутым русским хакерам, которых наши зарубежные недруги винят во всем – от провала на выборах до сломавшихся тостеров, с легкой руки норвежских и финских властей в ближайшем будущем присоединятся новые злоумышленники – "русские джаммеры", то есть постановщики помех.

В середине ноября 2018 года российских послов в Норвегии и Финляндии почти одновременно вызвали во внешнеполитические ведомства этих государств. Там им выразили глубокую озабоченность фактами постановки преднамеренных помех в системе глобального позиционирования (GPS) со стороны России. Кроме того, в декабре 2018-го на встрече в Милане министру иностранных дел России Сергею Лаврову попеняла на это же его коллега из Норвегии Ине Эриксен Серейде, отметив, что за последние 17 месяцев зафиксировано пять фактов постановки активных помех спутниковым сигналам GPS с территории Российской Федерации.

Джаммеры не дремлют

Помехи в GPS, по данным норвежцев, длились от одной до трех минут, а сбои и ошибки приемников сигнала наблюдались в северной и центральной Норвегии: провинциях Финнмарк, Тромс и Нур-Тренделаг. В доказательство предъявили собранные данные технического анализа, где ясно видны линии спектров истинных и помеховых сигналов.

Казалось бы, коварство русских раскрыто, Москве остается только признать вину и покаяться. Но у специалистов в области радиосвязи и РЭБ тут же возникли резонные вопросы и доводы, на которые финские и норвежские власти предпочли не обращать внимания, сконцентрировавшись на "русском следе".

Между тем внимательное изучение очевидных фактов и событий не просто ставит под сомнение заявления наших геополитических соседей, но и не оставляет камня на камне от версии с "русскими джаммерами".

Формула против обвинений

Технически подавление сигналов спутников GPS не представляет сложности – маломощные импульсы, несмотря на свою сложную структуру, легко забиваются мощными источниками помех. Однако это может происходить только на дальности радиогоризонта, описываемого известной каждому радиолюбителю формулой. Диапазон спутниковых сигналов лежит в пределах 1–2 ГГц, что обусловливает их распространение подобно лучу света, значит, из-за кривизны земной поверхности и сложного рельефа прием сигналов возможен только в прямой видимости (с некоторым увеличением вследствие атмосферной рефракции).

“ В гористой тундре, в глубоком снегу развертывание технических позиций представляет собой крайне сложную задачу ”

Если взять, например, антенну постановщика помех высотой четыре метра и приемник GPS в руках двухметрового человека, стоящие на ровной местности, то подавление сигнала возможно на расстоянии не более 13 километров.

Поэтому, если норвежские власти говорят о сбоях навигаторов в отдельно взятом Киркенесе, находящемся в 40 километрах от ближайшего российского населенного пункта за горами и сопками высотой до 500 метров, можно только улыбнуться. Тем более когда в Осло утверждают: помехи наблюдаются в центре страны в районе Тронхейма. Это противоречит постулатам элементарной физики распространения радиоволн.

Конечно, можно говорить, что российские военные выдвинулись непосредственно к границе, от которой до Киркенеса всего шесть с половиной километров. Однако и в этом случае распространению помех препятствуют сопки, а развернутые средства подавления были бы зафиксированы пограничниками и средствами радиоразведки Норвегии. И самое главное – в гористой тундре, в глубоком снегу развертывание технических позиций представляет собой крайне сложную задачу, которую ради трех минут излучения помеховых сигналов просто так выполнять никто не будет.

Неприметные слоны

Между тем официальные лица в Осло, рьяно обвиняющие Россию в подавлении сигналов GPS, старательно забывают о том, что в ходе многочисленных мероприятий боевой подготовки НАТО, проводившихся и на материке, и в Норвежском море, тогда же отрабатывались действия войск и сил при наличии помех в системах спутниковой навигации. При этом правительство страны рассылало официальные предупреждения о том, когда и где будут наблюдаться помехи. В частности, одно из таких заблаговременных предупреждений гласит, что со 2 по 9 ноября 2018 года в районе Киркенеса сигналы GPS будут подавлены или искажены.

Аналогичные предупреждения публиковались и для других районов скандинавских стран накануне учения НАТО Trident Juncture 2018, в ходе которого участники отрабатывали вводную "Сигнал GPS подавлен или искажен".

Ни одно крупное мероприятие боевой подготовки США и Североатлантического альянса не проводится без отработки действий при отсутствии или подавлении спутниковой навигации. Например, в феврале 2019-го на севере Шотландии и в районе Гебридских островов командование ВС Великобритании устроило учение по подавлению спутниковых сигналов GPS. В ходе подготовки к развертыванию на боевую службу АУГ во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн" американское военное ведомство официально уведомило, что с 6 по 10 февраля сигналы спутниковой системы глобального позиционирования у восточного побережья США будут сильно искажены или отсутствовать.

Район прошедшего с 15 октября по 7 ноября 2018 года учения Trident Juncture 2018 впервые с 2017 года сместили значительно севернее – из южной в северо-восточную часть Норвежского моря. Именно этим можно объяснить сбои в работе GPS в районе Лофотенских островов, куда длинная рука "русских джаммеров", как бы те ни старались, не дотянется ни при каких обстоятельствах.

Однако официальные представители НАТО демонстрируют обеспокоенность. Так, газета "Дейли Мэйл", очевидно, находясь под впечатлением могущества "русских джаммеров", опубликовала гневную статью, в которой вновь обвинила Россию в постановке помех GPS для участников учений. Чем тогда занимались войска и корабли НАТО, сказать сложно, но из слов представителей альянса вырисовывается абсурдная картина: получается, они намеренно ждали, пока русские волшебным образом начнут глушить GPS, и лишь затем приступали к спланированным мероприятиям по маневрированию и применению оружия в сложной помеховой обстановке

Проблемы с приемом сигналов GPS в Норвегии и приграничных областях Финляндии продолжают наблюдаться, причем почему-то только там – в России их не зафиксировали ни ведомственные, ни независимые наблюдатели. Странно, но Осло продолжает заблаговременно предупреждать о них потребителей, одновременно обвиняя коварных русских.

Не так давно представители компании AS Oscar Sundquist, ведущей укладку трубопровода недалеко от Киркенеса в провинции Финмарк, в интервью норвежскому телеканалу TV 2 пожаловались на сильные периодические сбои сигналов GPS и сотовой связи. Дескать, срывы системы глобального позиционирования приводят к значительным издержкам после многократных перезапусков оборудования и его тестирования.

И снова сбои удивительным образом совпадают по времени и районам с совместными мероприятиями боевой подготовки норвежской армии и расквартированных в стране морпехов США (350 военнослужащих из-за океана располагаются в городке Вернесе губернии Тренделаг и столько же – в Сетермуэне, это в Тромсе). Американский контингент со временем будет увеличиваться, в том числе вследствие размещения на норвежских авиабазах самолетов США, инструкторов и техперсонала.

Однако именно русские, по заявлениям норвежских властей, виновны в создании потенциальной опасности потребителям систем спутниковой навигации, и без того не слишком устойчивой в арктических районах.

Навязчивая защита

Обратим внимание на то, что владельцы GPS находятся в США. Система создавалась прежде всего для военных целей – ради наведения оружия на объекты поражения. Управление и полный контроль – у американцев, они в любой момент могут по своему усмотрению в необходимых районах ввести ошибку и создать сбой в работе навигационных систем. Именно так было в Москве с 6 по 9 января 2018 года. Операторы GPS внесли ошибку в определение координат, и все жители столицы России фиксировали свое положение сначала в районе Гвинейского залива Атлантического океана, затем в Африке и Америке.

В этой связи наиболее вероятно, что скандал вокруг "русских джаммеров" инициирован Норвегией с подачи США. Штаты, преследуя свои интересы в Арктике и проявляя глубокую заинтересованность в северном союзнике как потребителе военных услуг и вооружений, стремятся достичь следующих целей: обосновать необходимость своего присутствия в Арктике, заставить Осло повысить расходы на оборону, актуализировав угрозу со стороны России. А главное – не допустить развития сотрудничества с Москвой в освоении арктических ресурсов.

Для этого американские политики стремятся всячески провоцировать противоречия между соседями на Кольском полуострове. При этом Вашингтон настойчиво убеждает "беззащитных" норвежских партнеров в том, что спасти их от "агрессивной" России могут только Штаты.

Валентин Кутузов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (773) за 19 марта 2019 года