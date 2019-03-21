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21.03.2019
ТАСС

Фрегат "Адмирал Касатонов" передадут флоту в декабре

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Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов".
Источник изображения: ПАО СЗ "Северная верфь"

В конце марта - начале апреля корабль уйдет на второй этап заводских ходовых испытаний

КУБИНКА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Первый серийный фрегат 22350 "Адмирал Касатонов" будет передан флоту в декабре этого года, сообщил в среду ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.

"Адмирал Касатонов" уйдет на второй этап заводских ходовых испытаний в конце марта - начале апреля этого года, передан флоту будет в декабре этого года", - сказал он.

По словам Пономарева, в декабре "Северная верфь" также планирует передать в ВМФ корвет "Гремящий" и судно обеспечения " Всеволод Бобров".

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" является вторым (первым серийным) кораблем проекта 22350. В июле 2018 года в состав флота вошел головной корабль данного типа "Адмирал флота Советского Союза Горшков". На "Северной верфи" ведется строительство еще двух фрегатов данной серии - "Адмирал Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков".

Корабли проекта 22350 станут самыми современными фрегатами ВМФ РФ. Они имеют водоизмещение 4,5 тыс. т и могут развивать скорость до 29 узлов. В состав их вооружения входят, в том числе ракетные комплексы "Оникс" и "Калибр", а также зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
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