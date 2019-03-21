Иранские ударные беспилотники продемонстрировали свою мощь на видео

Иран провел в районе Персидского залива учения подразделений боевых беспилотников Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции. Видеорепортажи с этого мероприятия появились в Сети.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, в маневрах участвовали порядка 50 ударных БПЛА различных типов, которые наносили удары по целям с помощью управляемых авиабомб.

"Как сами летательные аппараты, так и применяемые ими средства поражения являются продукцией иранского ВПК. Наибольшее внимание привлекали дроны, выполненные по схеме "летающее крыло".

Они были разработаны на основе изучения захваченного в 2011 году американского RQ-170 Sentinel. В итоге выпущены разные варианты беспилотников по этой схеме, отличающиеся двигателями и размерами.

На кадрах с учений видно как минимум два уменьшенных по сравнению с RQ-170 аппарата. Один из них - реактивный Shahed-191. Также мелькает другой вариант - с винтом. Осенью 2018 года в Иране сообщали, что они использовались для удара по позициям террористов на востоке Сирии.

В учениях были задействованы и уже хорошо известные иранские Shahed-129 c управляемыми авиабомбами Sadid, неоднократно задействованные в Сирии.

Среди новинок также замечен новый вариант ударных БПЛА - Shahed-123", - отметил Лямин.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев