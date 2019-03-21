ОСК будет сдавать по две-три атомных подлодки в год - Рахманов

Кубинка (Московская область). 20 марта. ИНТЕРФАКС - Объединенная судостроительная корпорация с 2020 года будет ежегодно сдавать по две-три атомные подводные лодки, сообщил журналистам в среду глава корпорации Алексей Рахманов.

"Начиная со следующего года будем сдавать по две-три подводные лодки в год", - сказал А.Рахманов.

"Я говорю про атомный флот", - уточнил он

В настоящее время на вооружение ВМФ России поступают субмарины 4-го поколения - многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885/885М "Ясень"/"Ясень-М" с крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" и/или "Оникс" и стратегические подводные крейсеры проекта 955/955А "Борей"/"Борей-А" с межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".

В последние годы в боевой состав ВМФ были приняты стратегические ракетные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" проекта "Борей" и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Северодвинск" проекта "Ясень". Завершают испытания подводный крейсер "Князь Владимир" ("Борей-А") и многоцелевая АПЛ "Казань" ("Ясень-М").

По словам главкома ВМФ России Владимира Королева, в России также ведутся работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.