Войти
21.03.2019
Интерфакс-АВН

ОСК будет сдавать по две-три атомных подлодки в год - Рахманов

302
0
0
АПЛ 955А "Князь Владимир" в эллинге оборонной верфи "Севмаш"
Модернизированный подводный крейсер проекта 955А "Князь Владимир" в эллинге оборонной верфи "Севмаш".
Источник изображения: ТАСС/ Алексей Липницкий

Кубинка (Московская область). 20 марта. ИНТЕРФАКС - Объединенная судостроительная корпорация с 2020 года будет ежегодно сдавать по две-три атомные подводные лодки, сообщил журналистам в среду глава корпорации Алексей Рахманов.

"Начиная со следующего года будем сдавать по две-три подводные лодки в год", - сказал А.Рахманов.

"Я говорю про атомный флот", - уточнил он

В настоящее время на вооружение ВМФ России поступают субмарины 4-го поколения - многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885/885М "Ясень"/"Ясень-М" с крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" и/или "Оникс" и стратегические подводные крейсеры проекта 955/955А "Борей"/"Борей-А" с межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".

В последние годы в боевой состав ВМФ были приняты стратегические ракетные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" проекта "Борей" и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Северодвинск" проекта "Ясень". Завершают испытания подводный крейсер "Князь Владимир" ("Борей-А") и многоцелевая АПЛ "Казань" ("Ясень-М").

По словам главкома ВМФ России Владимира Королева, в России также ведутся работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Club-S
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Казань АПЛ
Князь Владимир
П-800 Оникс
Юрий Долгорукий
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
885 Ясень
955 Борей
Калибр КР
Похожие новости
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
21.03.2016
Подводные силы ВМФ России встречают 110-летие на пороге перемен
16.06.2014
«Ясень» вырос
20.01.2014
"38 попугаев" и три "грачонка"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:27
  • 14
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК