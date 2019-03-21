Войти
21.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57

255
0
-1
Источник изображения: sukhoi.org/Global Look Press

В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.

Подрядчики должны разработать комплект технических решений и снаряжения воздушных целей для имитации самолетов, необходимых на учениях, передает RT.

"Задача данного запроса – установить наличие источников, способных разработать, интегрировать, сконструировать, опробовать и произвести доступный комплект технических решений и снаряжения воздушных целей (радиопередающие устройства, средства радиоэлектронной борьбы и расходные материалы, такие как дипольные и тепловые отражатели), способных в достаточной степени достоверно имитировать продвинутые самолеты противника (Су-57, J-20 и FC-31)", – говорится в запросе.

ВВС США проведут анализ рынка для поиска таких подрядчиков.

Мишени, необходимые военному ведомству, должны быть дистанционно управляемыми и способными самостоятельно совершать посадку, если они не были уничтожены на учениях. Срок службы – 10 полетов с 30 часами полетного времени. Кроме того, подрядчиков просят создать мишени, способные восстанавливаться после контакта с соленой водой.

Необходима Пентагону и имитация технологических характеристик российского и китайских истребителей, в том числе скорость в 0,95 Махов (около 1139 км/ч). На создание таких целей США готовы потратить "менее 300 млн долларов".

Военный аналитик Владислав Шурыгин считает, что это показывает серьезную обеспокоенность США из-за истребителей, созданных в России и Китае.

Между тем в США неоднократно критиковали российский Су-57. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как надо относиться к этой критике.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
J-20
ПАК ФА
Проекты
Военные учения
Похожие новости
21.06.2018
F-35 готовится воевать с российским истребителем-невидимкой и с китайским J-20
15.05.2018
Смерть с небес
06.05.2013
Лидеры прежние
01.02.2013
Убить пересмешника
26.06.2012
Пилотируемые боевые самолеты - предел развития?
18.03.2011
Авиационная «гонка за лидерами» по-китайски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:27
  • 14
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК