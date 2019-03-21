Минобороны Чехии намерено закупить многоцелевые вертолеты в США

ЦАМТО, 20 марта. Министерство обороны Чехии приобретет 12 военных вертолетов у одной из американских компаний, заявил замглавы чешского военного ведомства Якуб Ландовский.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на интервью заместителя министра газете Pravo, таким образом, МО Чехии сузило список претендентов до двух компаний. При этом выбранный поставщик не раскрывается.

Контракт, стоимость которого оценивается в 12,5 млрд. крон (553 млн. долл.) может быть подписан либо с Bell Helicopter (подразделение Textron), либо с Sikorski (подразделение Lockheed Martin).

Как сообщил Я.Ландовский, Чехия не реализовывала совместные с США оборонные проекты в течение длительного времени. Сейчас подписано соглашение, и министерство находится в стадии эксклюзивных переговоров с США о покупке новых вертолетов.

Как сообщал ЦАМТО, Вооруженные силы Чехии намерены приобрести новые средние многоцелевые вертолеты, обеспечивающие доставку войск к месту проведения операций и обратно, разведку, медицинскую эвакуацию, а также огневую поддержку с воздуха. Они предназначены для замены состоящих на вооружении Ми-24/35 и должны исключить "зависимость" от российских поставщиков.

В рамках конкурса, который был проведен при бывшем министре обороны Мартине Стропницком, к концу 2017 года оборонное ведомство Чехии выбрало двух финалистов, включая американскую Bell с UH-1Y "Веном" и итальянскую Leonardo (ранее AgustaWestland) с AW139.

По неофициальным данным, Министерство обороны отдавало предпочтение американскому UH-1Y, но стоимость дополнительного вооружения и других систем превышала первоначально выделенный бюджет. Предлагаемый итальянским правительством AW-139 удовлетворял по стоимости, но не вполне соответствовал тактико-техническим требованиям.

Осенью 2017 года Конгресс США одобрил потенциально возможную продажу Чехии 12 вертолетов UH-1Y, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 575 млн. долл. Предполагалось, что МО Чехии выберет новый вертолет к началу 2018 года. Однако в середине декабря 2017 года к власти в Чехии пришло новое правительство, которое возглавил Андрей Бабиш. Премьер-министр поручил новому министру обороны Карле Шлехтовой привести в порядок ряд ключевых программ закупки ВиВТ для ВС Чехии, контракты на поставку которых были подготовлены, но не подписаны М.Стропницким. К ним относилась и закупка многоцелевых вертолетов.

После оценки К.Шлехтова заявила, что предложения, представленные Bell и Leonardo Helicopters до ее вступления в должность, не соответствовали спецификациям, указанным в запросе о предложениях МО Чехии. В начале февраля министр поручила Генеральному штабу уточнить спецификации новых вертолетов и заявила, что министерство проведет переговоры, как минимум, с тремя потенциальными поставщиками.

Рассматривалась возможность проведения нового конкурса с участием поставщиков из Германии и Италии. Тем не менее, можно предположить, что тактика давления администрации Д.Трампа на своих союзников привела к отказу от конкурсной закупки и выбору американского поставщика (вероятно Bell) на "эксклюзивных" условиях.