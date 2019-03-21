Войти
21.03.2019
ЦАМТО

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ

422
0
0
Мотовездеход АМ-1
Мотовездеход ВДВ и спецназа АМ-1.
Источник изображения: Алексей Моисеев

ЦАМТО, 20 марта. С 11 по 13 апреля в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова пройдет тематическая выставка "День инноваций Воздушно-десантных войск".

Мероприятие проводится в целях создания условий для поиска передовых технологий и продукции двойного назначения, демонстрации возможностей учебных, научных учреждений и предприятий промышленности в этой области.

Выставка организована при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, Командования Воздушно-десантных войск, Правительства Рязанской области, Союза машиностроителей России, Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, некоммерческой общественной организации "Рязанский инновационный клуб".

Торжественное открытие мероприятия состоится 11 апреля в Музее вооружения и военной техники Воздушно-десантных войск.

Выставочная и научно-деловая программа рассчитана на два дня – 11 и 12 апреля.

13 апреля пройдет День открытых дверей в РГВВДКУ, с показательными выступлениями курсантов по рукопашному бою и роты Почетного караула училища. В ходе мероприятия все желающие могут ознакомиться с новейшими достижениями научных учреждений и предприятий промышленности, осуществляющими свою деятельность в интересах Воздушно-десантных войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
ЛСОП
Минoбороны РФ
Роспатент
СМР
ТПП
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.03.2015
«Оборонщики» садятся за парты
22.08.2014
Ожидается участие Президента РФ в конференции ВПК
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
19.06.2012
ОАО «ОКБ Сухого» опубликовало годовой отчет за 2011 год
05.07.2011
Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин встретился в Улан-Удэ с руководителями промышленных предприятий Бурятии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:37
  • 13
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК