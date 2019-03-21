В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ

ЦАМТО, 20 марта. С 11 по 13 апреля в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова пройдет тематическая выставка "День инноваций Воздушно-десантных войск".

Мероприятие проводится в целях создания условий для поиска передовых технологий и продукции двойного назначения, демонстрации возможностей учебных, научных учреждений и предприятий промышленности в этой области.

Выставка организована при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, Командования Воздушно-десантных войск, Правительства Рязанской области, Союза машиностроителей России, Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, некоммерческой общественной организации "Рязанский инновационный клуб".

Торжественное открытие мероприятия состоится 11 апреля в Музее вооружения и военной техники Воздушно-десантных войск.

Выставочная и научно-деловая программа рассчитана на два дня – 11 и 12 апреля.

13 апреля пройдет День открытых дверей в РГВВДКУ, с показательными выступлениями курсантов по рукопашному бою и роты Почетного караула училища. В ходе мероприятия все желающие могут ознакомиться с новейшими достижениями научных учреждений и предприятий промышленности, осуществляющими свою деятельность в интересах Воздушно-десантных войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.