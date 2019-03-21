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21.03.2019
Lenta.ru

Раскрыт срок завершения испытаний "Посейдона"

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Cубмарина проекта 949А "Антей"
Cубмарина проекта 949А "Антей".
Источник изображения: Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Полный цикл испытаний российского ядерного подводного беспилотника "Посейдон" займет около двух лет, заявил РИА Новости информированный источник.

"В течение около двух лет подводная лодка и сами беспилотники "Посейдон" будут проходить совместные испытания", — сказал собеседник.

По его словам, при испытаниях в качестве носителя беспилотника выступит субмарина проекта 949А "Антей" (бывший "Белгород"), которая достраивается на "Севмаше".

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний "Посейдона". Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

В марте 2018 года глава государства подтвердил существование ядерной торпеды. Впервые о разработке такого оружия, первоначально именовавшегося как "Статус-6", стало известно в ноябре 2015 года.

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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
949А Антей
БПЛА
Статус-6
Ядерный щит
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