Раскрыт срок завершения испытаний "Посейдона"

Полный цикл испытаний российского ядерного подводного беспилотника "Посейдон" займет около двух лет, заявил РИА Новости информированный источник.

"В течение около двух лет подводная лодка и сами беспилотники "Посейдон" будут проходить совместные испытания", — сказал собеседник.

По его словам, при испытаниях в качестве носителя беспилотника выступит субмарина проекта 949А "Антей" (бывший "Белгород"), которая достраивается на "Севмаше".

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний "Посейдона". Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

В марте 2018 года глава государства подтвердил существование ядерной торпеды. Впервые о разработке такого оружия, первоначально именовавшегося как "Статус-6", стало известно в ноябре 2015 года.