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21.03.2019
Lenta.ru

Раскрыто назначение российских скрытых субмарин

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Источник изображения: Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Малозаметные неатомные подводные лодки будут полезны для задач, решение которых требует особой малошумности, заявил "Звезде" бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

"Такие лодки очень перспективны и крайне необходимы для подводников. У них появятся новые задачи. Сейчас они защищают районы нахождения атомных подлодок, а смогут выполнять задачи у побережья противника, на выходах подводных сил из баз противника и прочие задачи, применимые к атомоходам. И там, где атомная подлодка может оказаться слишком громкой, дизельная будет действовать абсолютно бесшумно", — пояснил эксперт.

По его мнению, дальнейшее развитие российского флота предполагает совершенствование оружия, снижение шумности субмарин, получение аппаратуры обнаружения подводных лодок по неакустическим признакам и совершенствование средств спасения.

В марте стало известно, что российские предприятия из-за нехватки финансирования в последние полтора года приостановили создание воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ), предназначенной для перспективных малошумных дизель-электрических подводных лодок.

Осенью прошлого года сообщалось, что спустя 18 лет после катастрофы атомной подлодки К-141 "Курск" российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин.

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Страны
Россия
Проекты
БФ
ВНЭУ
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