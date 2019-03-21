Летчик-космонавт усомнился в целесообразности полета человека на Марс

Отправка человека на Марс не должна быть приоритетом для России на данный момент. Об этом в программе "Между тем" на телеканале "Звезда" заявил летчик-космонавт Федор Юрчихин.

По его мнению, с задачей изучения поверхности Марса и дальнего космоса могут справиться автоматика и искусственный интеллект.

"Его кормить не надо, поить не надо, ему нужно только электричество. Любая биологическая масса, в том числе человек, требует особых условий для того, чтобы ее аккуратно туда привезти, там посадить, и вернуть. Дорога — билет в один конец — не для нас", — объяснил космонавт.

В декабре прошлого года частная российская компания S7 Space анонсировала полет на Марс, а также заявила о начале реализации проекта по созданию орбитального космодрома. Объект предназначен для для обслуживания и заправки межпланетных космических кораблей и околоземных спутников.

В марте американский бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск на 67-м конгрессе Международной федерации астронавтики презентовал проект межпланетной транспортной системы ITS, которая предназначена для колонизации Марса. Испытать корабль для полета на Марс Маск планирует в 2019 году.