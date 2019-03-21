БПК "Североморск" и фрегат "Адмирал Горшков" встретились в Средиземном море

Большой противолодочный корабль "Североморск" встретился в центральной части Средиземного моря с отрядом Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, экипаж вертолета Ка-27, базирующегося на борту БПК "Североморск", провел тренировки по поисково-спасательному обеспечению с экипажами фрегата "Адмирал Горшков" и спасательного буксира""Николай Чикер".

В ближайшее время "Североморск" продолжит дальний поход в Средиземном море.

БПК "Североморск" вышел из главной базы Северного флота в июле 2018 года. Он участвовал в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а затем выполнял задачи дальнего похода в Средиземном море. С конца сентября по середину декабря североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.

10 января корабль прибыл в Севастополь, где в течение полутора месяцев восстанавливал техническую готовность. В это время экипаж получил возможность отдохнуть. 15 марта "Североморск" преодолел пролив Босфор и вышел в Средиземное море.

В состав отряда во главе с "Адмиралом Горшковым", оснащенным крылатыми ракетами "Калибр", входят судно тылового обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама". Во вторник, 12 марта, они преодолели Гибралтарский пролив и вошли в Средиземное море.