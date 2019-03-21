Войти
21.03.2019
Военно-промышленный курьер

БПК "Североморск" и фрегат "Адмирал Горшков" встретились в Средиземном море

344
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Большой противолодочный корабль "Североморск" встретился в центральной части Средиземного моря с отрядом Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, экипаж вертолета Ка-27, базирующегося на борту БПК "Североморск", провел тренировки по поисково-спасательному обеспечению с экипажами фрегата "Адмирал Горшков" и спасательного буксира""Николай Чикер".

В ближайшее время "Североморск" продолжит дальний поход в Средиземном море.

БПК "Североморск" вышел из главной базы Северного флота в июле 2018 года. Он участвовал в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а затем выполнял задачи дальнего похода в Средиземном море. С конца сентября по середину декабря североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.

10 января корабль прибыл в Севастополь, где в течение полутора месяцев восстанавливал техническую готовность. В это время экипаж получил возможность отдохнуть. 15 марта "Североморск" преодолел пролив Босфор и вышел в Средиземное море.

В состав отряда во главе с "Адмиралом Горшковым", оснащенным крылатыми ракетами "Калибр", входят судно тылового обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама". Во вторник, 12 марта, они преодолели Гибралтарский пролив и вошли в Средиземное море.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
23120 Эльбрус
Калибр КР
пр. 1155
СФ
Похожие новости
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
20.07.2018
Андреевский флаг на "Адмирале Горшкове" поднимут накануне Дня ВМФ
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:27
  • 14
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК