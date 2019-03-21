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21.03.2019
WarSpot

Тайвань запросил "Абрамсы" и "Гадюки"

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Источник изображения: warspot.ru

Тайвань намерен закупить крупную партию американского вооружения. Вчера, 19 марта, портал ltn.com.tw сообщил о том, что Минобороны Китайской Республики направило в США запрос на покупку истребителей F-16 и танков Abrams.

Тайваньские военные рассчитывают получить 108 "Абрамсов" новой модификации M1A2C (M1A2 SEP v3), которые в экспортной версии получат название M1A2X. Минобороны США объявило, что сможет ответить на запрос в течение 120 дней (что является очень коротким сроком для американских служб).

Танк M1A2C.

Источник изображения: defence-blog.com

Кроме того, Тайвань рассчитывает приобрети 66 новых истребителей F-16V. Ранее Китайская Республика уже запрашивала эти самолёты, но администрация президента Обамы отказала в продаже, опасаясь "напряжённости в отношениях с Пекином". В качестве альтернативного решения американское военное ведомство предложило модернизировать боевые самолёты, уже имеющиеся на вооружении армии Тайваня.

Учитывая изменения геополитической обстановки и противостояние США с Россией и Китаем, Тайвань рассчитывает обновить свой парк бронетехники и боевой авиации, чтобы достичь условного паритета с Китаем.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Продукция
F-16
M1 Abrams
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