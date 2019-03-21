Тайвань запросил "Абрамсы" и "Гадюки"

Тайвань намерен закупить крупную партию американского вооружения. Вчера, 19 марта, портал ltn.com.tw сообщил о том, что Минобороны Китайской Республики направило в США запрос на покупку истребителей F-16 и танков Abrams.

Тайваньские военные рассчитывают получить 108 "Абрамсов" новой модификации M1A2C (M1A2 SEP v3), которые в экспортной версии получат название M1A2X. Минобороны США объявило, что сможет ответить на запрос в течение 120 дней (что является очень коротким сроком для американских служб).

Танк M1A2C. Источник изображения: defence-blog.com

Кроме того, Тайвань рассчитывает приобрети 66 новых истребителей F-16V. Ранее Китайская Республика уже запрашивала эти самолёты, но администрация президента Обамы отказала в продаже, опасаясь "напряжённости в отношениях с Пекином". В качестве альтернативного решения американское военное ведомство предложило модернизировать боевые самолёты, уже имеющиеся на вооружении армии Тайваня.

Учитывая изменения геополитической обстановки и противостояние США с Россией и Китаем, Тайвань рассчитывает обновить свой парк бронетехники и боевой авиации, чтобы достичь условного паритета с Китаем.