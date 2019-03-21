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21.03.2019
Российская газета

Германия может помешать поставке "Черных пантер" в Саудовскую Аравию

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Источник изображения: rg.ru

В последние дни в Сети активно обсуждают информацию о том, что новейшие южнокорейские танки K2 Black Panther ("Черная пантера") могут появиться на вооружении Саудовской Аравии.

В настоящее время сухопутные войска королевства, кроме современных M1A2S "Абрамс", эксплуатируют около 400 устаревших М60А3 американского производства и примерно две сотни французских АМХ-30.

Эти танки в ходе боевых действий в Йемене продемонстрировали плохую защищенность, недостаточную огневую мощь и подвижность. В результате саудовские танкисты несут ощутимые потери.

К2, в свою очередь, считаются одними из наиболее современных танков и относятся многими военными экспертами к технике четвертого поколения. У них мощная броня, имеются комплексы активной защиты, способные сбивать вражеские противотанковые боеприпасы.

Машина вооружена длинноствольной 120-мм пушкой, способной, благодаря наличию автомата заряжания, вести огонь с очень высокой скоростью (до 15 выстрелов в минуту). Имеются также спаренный и зенитный пулеметы.

Современные прицелы и информационная управляющая система позволяют эффективно применять огневые средства в любое время суток.

Изменяемая гидропневматическая подвеска хорошо приспособлена для горных условий. Она позволяет значительно увеличивать углы обстрела и преодолевать вертикальные стены высотой до 1,3 м.

Долгое время проблемой танка были двигатель и трансмиссия. Сообщалось, что их никак не удается довести до ума. Поэтому на машины первых выпусков устанавливали агрегаты немецкого производства. В настоящее время сделаны большие успехи в создании собственного южнокорейского мотора, а вот трансмиссия по-прежнему остается германской.

Это может существенно осложнить продажу К2 Саудовской Аравии. Дело в том, что Берлин ввел значительные ограничения на продажу боевой техники Эр-Рияду и вряд ли разрешит поставки "Черных пантер" с компонентами, изготовленными в ФРГ. Поэтому, как считают эксперты, пока рано говорить о поставках южнокорейской техники сухопутным силам королевства.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Германия
Йемен
Саудовская Аравия
США
Франция
Южная Корея
Продукция
K2
M1 Abrams
М-60
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